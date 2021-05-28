47名民主派人士因涉「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，大部份被告不准保釋。法官杜麗冰今頒下拒絕毛孟靜與尹兆堅保釋的理由書。據判詞節錄，控方形容毛孟靜在初選中擔當戴耀廷的顧問，又向國際傳媒評論香港猶如正處於文革、12港人事件是威嚇港人等等，又指毛散佈8.31太子站傷者謠言及胡亂指控臥底警察破壞商店。毛向法庭解釋，收到相關舉報和消息，她只是做記者工作。法官則自言十分尊重記者，尤其是不偏不倚、準確報道的記者，惟她未能確信毛於保釋期間不會危害國家安全。

毛孟靜曾任職傳媒和立法會議員，資深大律師潘熙陳詞指她任內曾投票支持政府，去年立法會選舉因疫情押後，政府曾邀請毛留任，其後毛辭職。她若獲准保釋，會退出政壇。

控方指毛在國際平台維持極大影響力

律政司則指，毛於去年初選論壇中自言「專注喺國際線嘅新聞範疇」，勝出初選後正式參選立法會，推進「35+計劃」。電話訊息紀錄顯示，戴耀廷曾就35+協議與毛有大量溝通，諮詢毛的意見，兩人亦有討論國安法，毛叫戴小心，可見毛以戴耀廷顧問身份在初選擔當關鍵角色。

初選以外，控方指毛有份散佈8.31太子站內人士受傷情況的虛假謠言，而去年元旦毛接受英國Sky News訪問時，不負責任和毫無根據地指控臥底警察毀壞灣仔商店，以此為借口腰斬元旦遊行。

另外，控方指毛於前年10月向彭博表示，美國通過人權與民主法案能鼓舞香港示威者，又謂港人感到絕望，歡迎美國人和華府提供任何援助。去年5月毛再接受彭博訪問，語帶強烈情緒地指香港不再安全，受盡控制。

控方又引述毛於去年10月與《華爾街日報》記者通訊，描繪「12港人事件」為終極威嚇，警告港人被抓後有何下場，並指國安法和大量拘捕是威嘛手段，目的是在香港製造政治寒流。控方指事實上12港人是潛逃期間被捕，毛的說法誤導國際媒體。

另一項控方引用的資料，是去年11月毛告訴《紐約時報》記者指一國兩制已無可挽救，並謂覺得香港正經歷文化大革命的情境，警方鼓勵市民舉報朋友與鄰居。控方總結，毛在國際平台維持非常大影響力，亦與外國外交官相熟。

回應散播謠言之說，潘熙指毛是就8.31事件反映市民投訴，向當局提出問題；而臥底警破壞商店的說法，毛是從目擊者和傳媒收到消息，因此毛只是做記者工作，她有權評論事情。

法官杜麗冰的評語只有一段，稱一向非常尊重記者，尤其不偏不倚、準確報道的記者，而她考慮席前資料後，認為沒有充足理由相信毛於保釋期間不會繼續危害國安。

控方指尹的收費社交媒體專頁仍有運作

至於尹兆堅，判詞且樣引述他申請保釋的理據，指資深大律師夏博義為尹申請保釋時，力陳他在立法會投票並非事事反政府，相反有積極貢獻，參加多個事務委員會。尹參加初選不是為了癱瘓政府，不論他在初選說過甚麼，也只係競選言辭。政府也信任尹，去年邀請尹留任立法會。

律政司則指，前年社會動盪高峰之際，民主黨在政總外公佈成立小組，呼籲國際制裁濫暴警察，當時尹是民主黨副主席。而尹在國安法生效後，繼續呼籲港人「向極權說不」，警方從他的電腦內找到港獨文宣，足見他有堅定的顛覆分裂意志。

控方指若批准保釋，尹恐會繼續危害國家安全，並提到尹於今年3月4日被拒保釋後，其收費社交媒體專頁仍有運作，最後發佈內容是於同月17日。法官杜麗冰則簡單總結指，沒有充足理由相信尹不會繼續危害國安。

【案件編號：HCCP134、141/20】

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