今年是六四32周年，亦是《國安法》實施後首個六四。年初起屢傳港府欲取締支聯會後，支聯會近日證實至少8個經區議員辦事處加入的團體申請退出，當中不乏泛民元老級人馬，包括街工梁耀忠、民主黨程張迎、公民黨陳琬琛及黎志強等。因六四事件感召而投身民主運動的現任元朗區議會副主席麥業成，上月初亦退出支聯會，他承認是因擔心「踩紅線」而選擇「告別」支聯會，日後會將悼念六四放於心內，對「平反六四」仍抱有希望。

記者 陳紫晴

自1991年開始當選元朗區議員，在政界打滾30年的麥業成憶述自己因八九民運激勵而參選區議會，繼而以辦事處為單位加入支聯會。已故的支聯會前主席司徒華曾向他表示，支聯會關心中國民主運動，推動內地民主化，因而衍生平反八九民運、結束一黨專政、建設民主中國等五大綱領；及後每年都會舉辦遊行及六四晚會，盼市民不要忘記八九民運，繼續燃起「希望之火」。

民運人士早成「砧板上的肉」

麥業成相信，當時中國政府對支聯會未必完全反感，惟事到如今，香港正走回頭路，屢傳支聯會被取締，白色恐怖籠罩全城，他質疑只是現屆特區政府「做多咗」，而非中央決定，「要取締支聯會早就取締咗，唔使你林鄭出手」。

在政治局勢動盪下，大部份民主派元老正面臨牢獄之苦，年輕有能之士同樣被捕。麥業成也慨嘆，民主界精英已在政權的「大搜捕」中消耗。他又認為，北京「紅線」飄移，但實為記錄在案，一旦要秋後算賬，從事民運者早已成「砧板上的肉」，終視乎當局如何「剁」。而他亦於上月申請退出，「告別」支聯會，不諱言最為擔心「踩紅線」。

認為退出不等同不關心中國

麥業成在訪問中多次強調，支聯會是呼籲港人關心中國，但他認為退出不等同不關心中國；反而是要反思在此政治局勢下，能否再有「關心」的可能，「其實特區政府會唔會做錯咗，點會叫香港人唔好關心中國，告別中國呢？」

他相信，特區政府現可直接運用法律手段取締支聯會，故今年六四集會及遊行成高風險活動，市民不應冒險，「因為特首有無上權威，做到幾癲都冇人知」；但他認為，市民仍可將悼念六四放於心中，六四當日他也會在家中燃起燭光悼念，並重申要「不動如山，無畏無懼」應對政權。

稱日後或仍有機會平反六四

至於日後仍有「平反六四」的可能？麥業成認為，中國意圖淡化六四事件，但在政治環境不斷變化下，對他朝能夠「平反六四」亦抱希望，惟以「由下而上」方式的可能性較低，故暫只能靜觀其變，並相信現刻只屬「低潮」，日後或能有機會反彈，為六四平反。

月初申請退出支聯會的沙田區議會主席、民主黨程張迎向《蘋果》表示，支聯會成立至今，他並沒實質參與事務，故5月初決定申請退出。同黨的屯門區議會主席陳樹英則表示，正考慮退出，但不希望因謠言而影響判斷，惟她亦坦言在《國安法》下，支聯會有被取締的危機。

支聯會原本由逾200個會員團體組成，雖然近日面臨「退會潮」，但據悉部份退出的團體均屬已停止運作的組織，故至今仍有近200名會員。

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