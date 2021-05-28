新一期綠置居啟鑽苑今日起至6月10日接受申請。有入住新公屋不久的市民說，一家六口迫在200呎單位，沒有私人空間，盼可抽到啟鑽苑最大的單位，「咁就安樂」；也有黃大仙公屋戶稱，回收租置單位樓齡已經老化，未必考慮，心儀同區啟鑽苑上車。

今早陸續有市民到觀塘綠置居銷售小組取表和參觀模型。有市民到場擬遞交申請表，但因未有到其屋邨辦蓋章而折返。

兒媳和一對孫兒來港同住變擠迫戶

德朗邨黃女士指，所住的是約200呎的二人單位，原本只有她與丈夫居住，後來兒媳和一對孫兒來港同住，單位就有6個人，要用組合櫃分間各人睡覺的空間，兒媳要睡客廳，自己則與孫女睡「碌架床」。將以「家有長者」申請的她說，期望可抽到啟鑽苑最大的單位，讓家人都有私人空間，「咁就安樂喇。細嘅就唔要，繼續迫住先」，又稱兩個孫也是在鑽石山附近上學，「去咗第二區要轉學就麻煩啲」；若租置單位太遠也不考慮。她說，今期綠置居價錢合理，丈夫和兒媳都有收入，相信可應付供樓。

黃大仙公屋戶郭先生同樣目標購買啟鑽苑兩房大單位，將一家三口申請。他指，沒有抽上期居屋，但今次綠置居價錢和地點更吸引，而回收租置單位不考慮，地點較不方便，表明若不是啟鑽苑，就不會購買。沒有工作的他說，會由妻子負責供樓。

到場取表和參觀模型的何女士說，現居的黃大仙公屋約300呎共4人住，因子女已長大有經濟能力所以想置業，「梗係鑽石山，唔使諗」，又認為價錢可接受，「首期起碼平好多。（疫情有無影響收入？）呢啲無得諗，諗現在先，諗唔到咁長架，都未必抽得到，又未必想買」。她認為，啟鑽苑單位不算細，但期望可買入大單位，又指綠置居新盤與回收租置單位價錢相差不遠，「但（租置屋邨）樓齡已經老」，未必考慮。被問到現居單位是否很擠迫，她說，「香港地已好好架啦，比起住籠屋嗰啲已經好好，所以唔好要求太高。如果你同大陸比，你都唔夠人哋個廚房大，無得比。香港嚟講，比低層嗰啲已經好幸福」。

代子取表冀換屋令孫兒有更好成長

翟氏夫婦今早到場代兒子取表。他們說，從事建築的兒子一家三口居於安達邨數年，希望換個較大的單位讓10歲孫兒有更好的成長。他們說，鑽石山交通方便，價錢亦可接受，「都睇過啲私樓，但真係負擔唔起」，若抽到大單位，「會盡力幫個仔（供樓），但都要留啲責任心畀佢」。

已退休林女士則心儀回收的租置單位。她說，原本與丈夫同住樂華邨不足300呎單位，「間屋丈夫過世後，我瞓唔到覺。錢就唔係幾夠，睇下啲朋友可唔可湊啲」。她指，之前試過向房屋署申請調遷惟被拒，盼可購入同區與現時單位面積相若的回收租置單位，「梗係近呢度（觀塘）好啲，交通方便啲」。

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