眾所周知，全國政協副主席梁振英想再做特首，只係有傳媒話梁振英未獲北京「祝福」。通常未祝福會被理解為「不等如不祝福」，於是備戰工作照做。梁振英有份牽頭成立嘅「香港再出發大聯盟」剛剛慶祝完成立一周年，隨即動作多多，嚟緊會搞個「新世界國際傳媒高端論壇」，仲搵咗財政司長陳茂波做主禮嘉賓。唔通同傳聞中嘅「梁醒波」有關？

邀做論壇主禮嘉賓

「再出發」有份主辦嘅「新世界國際傳媒高端論壇」出咗宣傳海報，據講喺建制派人士同組織間流傳。八方喺香港中華總商會網頁搵到張海報，上面話論壇演講有三個主題，包括香港國家形象建構中的使命和角色等。

主禮嘉賓有梁振英、陳茂波外，仲有中聯辦副主任盧新寧、外交部駐港特派員公署副特派員楊義瑞、行會召集人陳智思等。而分享嘉賓就有「梁粉」兼梁營金主、恒隆地產董事長陳啟宗、去年曾提出香港需要「二次回歸」、被視為中國國家主席習近平智囊之一嘅學者鄭永年，以及新加坡《聯合早報》副總編輯韓詠紅等。值得一提嘅係，《聯合早報》今年3月初曾引述匿名消息話，民陣或會因為違反國安遭取締。

梁振英搵咁多人搞大龍鳳，特區政府咁多高官中偏偏選中陳茂波做嘉賓，莫非好似政圈傳嘅「梁醒波」說法咁，即係梁振英自己未必選特首，但會由佢昔日「愛將」陳茂波頂上？咁就只能由時間證明喇。

李八方