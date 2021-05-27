食物及衞生局公佈注射新冠疫苗後異常事件數據。由今年二月尾至五月中，兩個多月，近120萬人已經接種第一劑疫苗，共使用了超過200萬劑疫苗（包括接種了一劑及兩劑人士）。

不少人仍然被偶然出現的嚴重事件困擾，特別一些懷疑相關的死亡個案。未打針人士始終擔心是否由疫苗引致這些嚴重事故，所以仍然持觀望態度。於是，食衞局公佈調查結果，希望令大家釋懷。

直至5月中，衞生署共接獲2,890宗異常事件報告。其中，「急症室及住院死亡」有58宗、「急性中風」176宗、「急性心肌梗塞」62宗、「流產」14宗。單看數字，並不能掌握情況。將個案除以已經打針人數，得到出現事故的頻率。「急症室及住院死亡」每十萬已打針人士有0.49宗個案、「急性中風」1.51宗、「急性心肌梗塞」0.53宗、「流產」0.38宗。

為了比較接種了疫苗是否出現更多異常事件，食衞局計算以上4類事件於合資格打針，但無打針人士的發生率。結果是「急症室及住院死亡」每十萬無打針人士有15.86宗個案、「急性中風」5.82宗、「急性心肌梗塞」2.69宗、「流產」6.32宗。

結果顯示，打針後出現的死亡、心臟病、中風及流產，都明顯比無打針群組低。結論是打針安全，並無增加異常事件風險。

這些數據，的確是令人放心，因為事故風險並無增加。不過，卻很難向病人解釋為甚麼兩組有這樣明顯的差別，甚至有病人查問，是否打了針可以防止中風及心臟病？當然有這個可能，但更實際解說，是兩個組別的背景不同，存在太多confounders（干擾因素），例如肥胖、吸煙、血壓高等，令兩個組別不可能作直接比較，是傳統的橙對蘋果比喻。

最理想的比較，是作更仔細分類，運用統計學，作個案對照等計算，令兩組基本因素相若，唯一差別是有打針與否。我相信最終結果會是，兩組比較，打針與否，異常事件比率相若。

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鄭志文醫生