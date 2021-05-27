【本報訊】20年前支聯會常委兼荃灣區議員趙恩來仍是一名中三學生時，一次參加支聯會六四遊行後，自發報名參與支聯會青年組（支青組）工作，2014年起更出任該會常委。趙自言早料香港早晚變成大陸一樣，近來北京對港政策轉變，只是由昔日溫水煮蛙變成近年瘋狂打壓，但他認為，官方至今未有定性支聯會綱領違法，現在試圖揣摩政府想法去避開打壓毫無意義，如在現存空間下，「做自己一路做開嘅嘢，堅持自己一向嘅原則」。

今年35歲的趙恩來憶述，2001年他仍是中三學生時，已因傳媒和社會就六四事件討論，加上學校邀請嘉賓分享，已令他希望進一步了解六四事件。同年他參加六四遊行後，決定報名加入支青組，「我當時作為年輕人，見到每年都有數以萬計嘅人到維園，對我嚟講係相當震撼，點解呢班人咁多年嚟都堅持去到呢個地方紀念呢樣嘢呢？」他之後明白，六四燭光背後，承載着港人希望中國有民主、要求中共官員為六四屠城負責的沉重歷史。

即使無支聯會 悼念不會停止

趙恩來相信，若六四集會從沒在港出現，港人對六四事件認知或已消失，多年來支持平反六四的港人，是30年來香港民主運動重要基石。然而隨時代轉變，他認為支聯會「大台」角色已淡化，近年參與維園六四集會的年輕人，主要不是支持支聯會，而是希望爭取民主和表達對屠城不滿，「今時今日即使冇支聯會，香港人繼續悼念六四同爭取民主，唔會因此而停止，只係換過另一個形式」，並指前年反修例時，警方多次不批准民陣發起遊行，還是有數以十萬計港人走上街頭，清楚反映香港民主運動形態早已改變。

自言向來悲觀的趙恩來又認為，政府若要剝奪和打擊港人的自由和權利，其實毋須動用國安法，只須透過各種現行法例已可達到目的，如透過《公安條例》和限聚令限制遊行集會自由，直言港人在「避無可避」下，與其揣摩政府紅線所在，「不如做返自己一路做開嘅嘢，堅持自己一向嘅原則」。

■記者林俊謙