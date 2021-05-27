【本報訊】本港昨日沒有錄得任何輸入或本地確診個案，是自去年10月14日以來首次單日零確診，累計個案維持11,837宗，初步確診個案少於5宗。早前官涌體育館社區科興疫苗接種中心一名61歲女護士初步確診，經公共衞生化驗服務處及港大微生物學系分析確認，她的病毒基因與疫苗病毒株相若，相信涉及工作環境污染，衞生防護中心不會將該個案列為確診個案，其密切接觸者如取得陰性檢測結果，可離開檢疫中心。

印裔男屬檢疫酒店感染

另外，衞生防護中心表示，被控涉嫌隱瞞行蹤的本港首宗變種病毒流入社區患者印裔工程師（第11643號），以及與他相若時間入住尖沙嘴華美達酒店檢疫的印尼來港34歲女子（第11550號），經流行病學調查及基因排序分析後，發現兩人與另一宗輸入個案由菲律賓來港的28歲男子（第11544號）有流行病學關連，三人當時曾於酒店入住同一層樓的鄰近房間。由於菲律賓來港男子最早確診，料為該群組的零號病人，意味檢疫酒店出現病毒傳播。

中心已將印裔工程師及印尼來港34歲女子兩宗個案，修正為與輸入個案有流行病學關連，有關群組包括印裔工程師菲律賓女友及女友家人，以及曾與女友兄長開派對的東涌、康怡及豪峰菲傭，群組累計13人確診。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒團隊早前為多宗尖沙嘴華美達華麗酒店患者做病毒基因排序，已發現印裔工程師的病毒基因，與鄰房菲律賓來港的28歲男子（第11544號）的基因排序幾乎完全相同。