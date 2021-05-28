民主黨前主席楊森與9名民主派領袖承認於去年10月的反修例遊行組織未經批准集結，法庭今日判刑。10名被告分別判囚14至18個月，僅單仲偕蔡耀昌獲緩刑，楊森需即時入獄14個月。相比起同期從政者，楊森似乎欠缺「政治明星」的魅力，但他親民、堅實的地區工作，卻是現今世代少見。民主黨主席、楊森前助理羅健熙形容，楊森透過多年地區工作的點滴、即將面對的牢獄之苦，實踐他在8.18案中的陳詞所說，要成為卡謬書中的西西弗斯，不斷將石頭推上山頂，直到民主、自由來臨的日子，「呢個一步一腳印係佢行到而家70幾歲，佢都仍然係行緊依條（民主）路」。

10.1案判刑前夕，曾任楊森議員助理的羅健熙，與另一前助理、南區前區議員柴文瀚接受《蘋果》專訪，兩人與已在囚的區諾軒，在黨內被視為楊森的「徒弟」，2006年羅健熙於港大社工系畢業，一心從政，找上了該系的教授、時任民主黨立法會議員楊森請教從政的資訊。羅笑稱，楊森當時提供了一個於柴文瀚區議員辦事處實習的建議，開啟了他的從政之路。

羅健熙眼中的楊森既是老師、前輩，也是他踏入政壇的「介紹人」。06年至08年期間，羅健熙曾任楊森立法會議員助理，直至楊08年退下火線，他才過渡到黨友甘乃威的立法會議員辦事處。

最強地區樁腳

近距離觀察楊森的從政生涯，羅健熙認為影響他最深的是楊森對待每個人的態度，「佢對於所有街坊居民，不論佢哋係咩身世，不論佢哋行為有幾咁褦襶，或者成身臭，森哥完全係面不改容，佢對於人嘅關懷同尊重係令到我好深刻嘅」。他續稱，楊森作為大學教授，也是多年的立法會議員，但他對待每個街坊卻有如朋友，絲毫沒有政治人物的架子，成為他日後從事地區工作上的榜樣。

柴文瀚補充，楊森近年多次為民主派後輩助選，每次做街站「汁都撈埋」，樂於與經過的街坊握手，即使團隊已經收起物資、準備離開，他仍然站在街頭與街坊交談，「好少從政嘅可以做到佢咁」。就算退下火線多年，楊森記掛的仍是地區街坊的事，包括叮囑柴文瀚及其他後輩，每年要出席石澳居民會的活動，也要做好地區議題和連結。

柴文瀚也將2019年區選時民主黨於港島南區大勝歸功於楊森，直言因為他多年在地區上努力打下基礎，包括在爭議聲下堅持爭取在南區興建地鐵，以及積極跟進其他社區議題，令後來者可以更容易爭取街坊的支持。

選擇犧牲 回應時代呼召

2019年爆發反送中運動，泛民老將重新走上一線，楊森也因多次參與遊行集會身負4罪，早前8.18案他被判囚8個月，緩刑一年。羅健熙形容，年屆70的楊森承擔了時代的呼召，代表民主派陣營走在抗爭前線，「當個社會時勢去到咁嘅環境下，佢哋選擇回應個calling（呼召），呢個唔係話佢應唔應該去做（公民抗命），而係當佢有選擇嘅時候，佢揀咗去做呢件事。我覺得佢哋係有咗準備要去做犧牲，（用）一個公民抗命，希望令到香港人遊行集會嘅權利可以繼續去彰顯，呢個係我會去感謝，亦都係佩服嘅地方」。

「呢種不懈精神，其實係好楊森」。羅健熙提到，楊森從政的年代，經常被人與民主黨創黨主席李柱銘作比較，李柱銘總是用魅力爭取到很多支持，但楊森則以實幹、實務獲得街坊信任。在社區服務、民主路上也是一樣，「佢係一個好堅定，一步一腳印嘅人，而呢個一步一腳印係佢行到而家70幾歲，佢都仍然係行緊呢條（民主）路」。他們形容，楊森身體力行在民主派的地區工作立下重要的基石，近日「認罪不認錯」的宣言、面對審判的堅定，都為香港人上了重要的一堂民主課，「香港要人，佢就挺身而出，（楊森知行合一的表現）對我哋所有人都係好好嘅提醒」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）