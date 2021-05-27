【本報訊】本年度小一統一派位結果將於下周三至四以郵遞方式通知家長。教育局發言人指，本年度共有24,211名學童參加小一統一派位，當中18,645人獲派首三個志願學校，即佔約77%，較去年的73%上升四個百分點；而整體滿意率則為88.1%，較去年增加2.7個百分點，滿意率屬五年來最高。家長收到小一註冊證後，須於下月8日或9日到學校辦理註冊手續。

學童人數五年來最少

是次參加統一派位的學童，獲派甲部學額為2,643人，獲派乙部學額為21,568人，合共24,211人，較去年的26,793名學童大減2,582人，是五年來最少學童的一年。

若家長下周五仍未收到小一註冊證或由香港郵政發出的領取郵件通知卡，可於下周六至日前往指定領取中心取回小一註冊證。

發言人續指，受疫情影響，為減少人群聚集，該局會按申請學童小一入學申請編號的最後一個數字，編配家長在下月8日或9日不同時段前往獲派學校辦理註冊手續，若未能於指定日期及時間辦理註冊手續，可於下月10日到校辦理手續。

個別跨境或身處外地家長若未能親身到獲派學校辦理註冊手續，該局早前已通知相關家長獲特別安排，可在指定註冊日期透過傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦等方式辦理入學註冊手續。當局提醒家長，若未能辦理註冊手續應先與獲派學校聯絡，否則將被視作放棄該學位。