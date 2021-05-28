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六四32︱⽀聯會料上訴聆訊明天進行 斥當局藉疫情打壓集會遊行自由

9分鐘前
今日踏入32周年的六四燭光晚會，繼去年被當局以疫情為由禁止舉辦，今年再度以同一理由拒絕舉辦申請。

今日踏入32周年的六四燭光晚會，繼去年被當局以疫情為由禁止舉辦今年再度以同一理由拒絕舉辦申請。⽀聯會常務秘書召集⼈梁錦威今早在港台節目上表示，相關理由屬政府及警方推塘的藉口，因目前疫情已有緩和，很多政府設施及場地已陸續有人數上的放寬，不少活動如演唱會亦可以舉辦，認為當局是藉疫情打壓市民集會及遊行的自由，亦不想見到6.4晚上繼續有數以萬計市民在維園點起燭光。

梁續指，在較早前與警方的會面當中，支聯會曾提出不同的防疫措施，包括政府現有的措施，如以分隔人群來保持足夠社交距離、集會期間呼籲參加者不要除口罩等，亦表明警方可提出任何防疫方案，惟最終在對方沒有任何表示下遭拒絕申請。

梁表示，支聯會已向公眾遊行及集會上訴委員會申請上訴，預料明天會進行聆訊。梁又指，他們尚在評估不同的後備方案，暫未有最後定案，一旦上訴失敗就會再向市民交代。至於上訴失敗後會否叫停活動，梁則指，他們一方面希望悼念燭光不滅，另一方面又希望保障市民在安全、和平、合法的環境下悼念，故正在這2個原則下評估不同方案。

港府借拒答「結束一黨專政」違法與否製恐怖感

被問到如何評估支聯會五大綱領中「結束一黨專政」字眼有否違反《國安法》，梁回應指，不論是較早前與警方會面，還是昨日發出的禁止集會通知書上，均沒有提及支聯會違反《國安法》，甚至保安局局長李家超昨日回應傳媒提問時亦無正面回答相關問題，故認為當局目前正在製造一種似是而非的恐怖感，令市民覺得「結束一黨專政」違反《國安法》。

另外，保安局前局長、行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀今早在同一節目上，被問到支聯會將被取締的傳聞，直指個人認為支聯會屬違法，因為其綱領「結束一黨專政」與中國只有一個執政黨相違背，「係咪有第啲行動？」促請警方與支聯會了解，但她以自己並非負責調查為由，拒絕推測組織會否被取締。

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六四32⽀聯會六四燭光晚會上訴聆訊集會自由
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