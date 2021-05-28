今日踏入32周年的六四燭光晚會，繼去年被當局以疫情為由禁止舉辦，今年再度以同一理由拒絕舉辦申請。⽀聯會常務秘書召集⼈梁錦威今早在港台節目上表示，相關理由屬政府及警方推塘的藉口，因目前疫情已有緩和，很多政府設施及場地已陸續有人數上的放寬，不少活動如演唱會亦可以舉辦，認為當局是藉疫情打壓市民集會及遊行的自由，亦不想見到6.4晚上繼續有數以萬計市民在維園點起燭光。

梁續指，在較早前與警方的會面當中，支聯會曾提出不同的防疫措施，包括政府現有的措施，如以分隔人群來保持足夠社交距離、集會期間呼籲參加者不要除口罩等，亦表明警方可提出任何防疫方案，惟最終在對方沒有任何表示下遭拒絕申請。

梁表示，支聯會已向公眾遊行及集會上訴委員會申請上訴，預料明天會進行聆訊。梁又指，他們尚在評估不同的後備方案，暫未有最後定案，一旦上訴失敗就會再向市民交代。至於上訴失敗後會否叫停活動，梁則指，他們一方面希望悼念燭光不滅，另一方面又希望保障市民在安全、和平、合法的環境下悼念，故正在這2個原則下評估不同方案。

港府借拒答「結束一黨專政」違法與否製恐怖感

被問到如何評估支聯會五大綱領中「結束一黨專政」字眼有否違反《國安法》，梁回應指，不論是較早前與警方會面，還是昨日發出的禁止集會通知書上，均沒有提及支聯會違反《國安法》，甚至保安局局長李家超昨日回應傳媒提問時亦無正面回答相關問題，故認為當局目前正在製造一種似是而非的恐怖感，令市民覺得「結束一黨專政」違反《國安法》。

另外，保安局前局長、行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀今早在同一節目上，被問到支聯會將被取締的傳聞，直指個人認為支聯會屬違法，因為其綱領「結束一黨專政」與中國只有一個執政黨相違背，「係咪有第啲行動？」促請警方與支聯會了解，但她以自己並非負責調查為由，拒絕推測組織會否被取締。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）