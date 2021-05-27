【本報訊】郵輪公海遊最快7月底啟航，其中星夢郵輪要求參加者戴追蹤器「TRACEY」記錄行蹤，其市場部副總裁葉靜文昨接受港台節目訪問時表示，客人初期可能不習慣，會忘記佩戴，強調船員會作出提醒，「希望我哋提咗佢哋之後，佢哋會好好記住。」

葉靜文指旅客上船時會獲派追蹤器「TRACEY」，客人可把它放在掛頸的小袋子內，回到房間時則毋須佩戴。被問到若旅客拒戴會如何處理，葉回應稱：「我哋睇到香港人由疫情開始都好乖，會戴口罩，相信香港人為咗自己同其他人健康，會謹守呢個規定。」

雖然公海遊要求旅客及船員均須打針，但美麗華旅遊總經理李振庭指，自前日政府公佈詳情後，中午已接到兩間大公司包團，相信公海遊以家庭客為主，並預料8、9月仍有夫婦及單身客人參加，但無透露兩間大公司包團詳情。他認為船上全部人已接種疫苗，是「全港最安全地方」，又指公海遊可向外國證明香港已開始恢復旅遊。

船員除打針外，亦要每隔14日檢測。呼吸系統專科醫生梁子超指出，郵輪不少地方屬密閉空間，即使加了空調及改善通風，人與人的接觸始終較緊密，不能完全避免交叉感染風險，特別是船員來自不同國家，而且病毒有潛伏期。他認為船員每隔14日才做檢測過於寬鬆，「檢測主要針對冇病徵情況，但你要快啲干預，避免惹到嘅人散咗上岸十幾日先知，應要縮到7日一檢。」

用膳地方風險較高

工程師學會會長源栢樑指郵輪會加強通風，房間與普通酒店房間無異，參考鑽石公主號情況，房間傳播較少，反而用膳地方近距離接觸及進食自助餐風險較高。他建議用餐時盡量不要過枱，並要盡量減少觸碰共用設施，保持社交距離等。