10.1遊行案判刑，本身是社民連行委的民陣召集人陳皓桓早前承認「組織未經批准集結罪」和「煽惑他人明知而參與未經批准集結罪」，今被判囚18個月。社民連主席黃浩銘指，民陣是香港重要的民間組織，陳皓桓只得25歲就已承擔民陣的職務，在前年10.1警方不批准民陣舉行遊行的情況下，陳堅持以個人名義發起遊行，日前更在明知即將面對相對重的刑期下，在法庭發表其親自撰寫、有可能導致刑期加長的陳詞，他認為陳的言行，正正表現出「和理非」的勇敢，是「真正嘅勇者」。

記者：林俊謙

陳皓桓涉及的案件今日判刑，入獄18個月。2015年親自邀請陳皓桓入黨的社民連主席黃浩銘憶述，最初認識陳皓桓，源於2015年陳反對示威人士在「光復行動」中「踢喼」後，遭當時的本土派人士圍攻，他則在網上力撐陳反對「踢喼」的做法，「講得唔好聽，係『左膠』，講得好聽，其實佢就係我嘅同志，我搵到我嘅同志，有乜可能見到佢時，唔叫佢加入我哋組織，希望佢同我哋一齊行？」

最終他和陳在一間酒吧碰面，經過多番游說後，陳答應加入社民連當實習生，陳其後因認同該黨理念入黨，先後協助過他出選區議會，亦擔任過「長毛」梁國雄的議員助理。陳皓桓加入社民連後，可說是「瞓身」投入社運，據稱有段時間，經常在社民連總部留宿，投入程度不遜其他社運老將。

黃浩銘因佔中案入獄期間，曾委託陳皓桓接手其沙田瀝源選區地區事務，並一度考慮派陳代替自己參加選舉，但最終陳由於發現自己不適合「做區」，希望集中做好民陣工作，未能成事。黃浩銘稱，對此完全理解，並說陳和同年的年輕人相比，處事相對成熟，又井井有條，沒有社運人士常有的遲到陋習，「佢（陳）應承得我，就會去做，無話甩底、甩轆，試過一早7點，就已經喺橋底同我一齊派單張，有時反而係我自己遲到」。

曾因公民抗命三度入獄的黃浩銘又稱，監獄對陳皓桓來說可能是一場鍛煉，他相信陳不會因此退縮，並認為陳為了成全公義入獄，不算很大犧牲，因為很多民主派人士和抗爭者的刑期比陳更長，其中壹傳媒創辦人黎智英的刑期更是長到「計唔到」，「我只能講佢（陳皓桓）盡咗佢嘅責任、佢嘅使命，係一個值得尊重，可敬嘅年輕人」。他又認為，香港人現時最重要，並不是可憐陳的遭遇，而是要堅持做自己相信的事，「只要大家都有勇氣行落去，講真話、為公義，咁已經好好」。

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