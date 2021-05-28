約30名太古可口可樂香港有限公司營業部員工今日（28日）發起工業行動，抗議公司以優化薪酬架構為名，實質趁疫情強迫員工接受減薪。工會表示，有員工變相減薪達7,000元，要求公司恢復舊制或提供優厚離職方案，若談判破裂將有升級行動。

據了解營業部共有約40人，今次行動約有30人參與。今早9時，他們身穿印有可口可樂標誌的紅色T恤，頭戴寫有「血汗工廠」、「用完即棄」等字句的紅色頭巾，於沙田小瀝源太古汽水廠門外抗議，高叫「強迫減人工，唔肯當辭工」、「出糧龍門任佢搬」等口號。

太古飲料（香港）職工總會會長卓漢文發言表示對新薪酬制度不滿後，員工欲移師公司大堂靜坐，惟遭到阻止，令員工不滿，改為於門外聚集，等候高層出現談判。及後有公關周旋後欲安排員工入內，惟員工不接受，稱「要有骨氣」。約10時，員工代表入內與資方談判，至中午12時半仍未達成協議，員工們稱有結果前不會散去。有同公司的貨車經過時，司機向請願員工舉拇指及吶喊表示支持。其間有警員在場監察。

撤佣金加幅、底薪封頂 大部份員工減薪2,000至1萬元

卓漢文解䆁，薪酬架構分為底薪、基本佣金及表現評核佣金，舊有制度下，三部份均不設上限，每年會根據公司營利調整，通常加幅約3%。公司於5月初發通告指會改變薪酬機制，新制度下，兩項佣金過往曾有的加幅將取消。除不再設加幅外，計算方式亦以商業機密為由而未有清晰提供，而底薪將設「封頂 」線17,000元，大部份員工變相每月減薪2,000至1萬元不等。

卓以一個擁25年年資的員工為例，他每月人工可達37,000元，新制度下變相減薪約7,000元，而因底薪已到頂，即不會再按年資加薪。卓表示，「喺度付出左廿幾年血汗青春嘅同事冇人工加，點會係一個優化嘅薪酬方案？我都唔知點解佢地（管理層）會講得出口」。

卓形容對公司十分失望，批評計算佣金方法不透明，指員工大部份薪酬源自佣金，令員工無法預計薪金，「（公司）叫我哋望將來，信公司，唔好計較呢啲數目」。卓又引述有員工指接獲高層來電，以推薦信紀錄不良等為由威迫其簽新合約，形容公司趁疫情「打劫」，抹殺同事多年努力，「點樣做落去呢？」

卓指，員工若不接受新方案將於今日被解僱，工會曾多次與公司周旋不果。他又稱，員工期望公司可恢復舊有方案，或提供優厚離職方案，若談判破裂將有升級行動。

有望加薪員工亦抗議：新制下無法預計月薪

任職11年的員工胡先生表示，新機制下其薪酬可增加約2,000元，惟今日仍選擇站出來。他解釋，新制度下無法預計每月薪金，任職10年以上的員工，亦不會再加薪。他又稱，以前公司較有人情味，近年管理層人事變動後，員工士氣較低落。

另有員工表示，疫情嚴峻期間，他們在前線工作，公司亦有賺錢，惟疫情放緩後竟剝削員工，對此表示不滿。

營業部員工俗稱「行街」，主要負責對外推銷公司產品。太古可口可樂公共事務及傳訊經理在場表示，稍後將回應事件。

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