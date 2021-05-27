支聯會常委兼荃灣區議員趙恩來早在20年前，仍是一名中三學生時，已因對中國歷史深感興趣，在一次參加支聯會六四遊行後，自發報名參與支聯會青年組（支青組），並於2014年起出任該會常委。趙恩來自言向來悲觀，早料香港遲早變成大陸一樣，認為北京的治港政策，只是由昔日「溫水煮蛙」，變成近年「瘋狂打壓」，「將原本幾年要做嘅嘢，一年內做晒佢」。但他認為，在官方至今未有定性支聯會綱領違法下，試圖揣摩政府想法，以圖避開打壓已毫無意義，認為不如在仍然存在的空間下，「做自己一路做開嘅嘢，堅持自己一向嘅原則」。

記者：林俊謙

今年35歲的趙恩來接受《蘋果》訪問憶述，自己早於2001年仍是一名中三學生時，已因傳媒和社會就六四事件有不少討論，加上學校仍可邀請嘉賓分享對六四看法，令本已對中國歷史有興趣的他，希望更進一步了解六四事件。最終他在參加支聯會同年一次六四遊行後，決定報名參加支聯會青年組，「我當時作為年輕人，見到每年都有數以萬計嘅人到維園，對我嚟講係相當震撼，點解呢一班人咁多年嚟，都堅持去到呢個地方紀念呢樣嘢呢？」他稱之後明白到六四燭光背後，其實承載着香港人希望中國有民主，以及要求六四屠城官員要負責任的沉重歷史。

「即使無支聯會，悼六四唔會停止」

趙恩來相信，若然六四集會從沒有在香港出現，香港人對六四事件的認知，或已經隨年月消失；而多年來支持平反六四的香港人，是過去30年來香港民主運動的重要基石。然而隨時代轉變，趙恩來認為支聯會的「大台」角色，明顯已較早年淡化，近年參與維園六四集會的年輕人，主要目的不是支持支聯會，而是希望爭取民主和表達對六四屠城的不滿，「以前大家要好有組織嘅民主運動，但今時今日即使冇支聯會，香港人繼續悼念六四同爭取民主，唔會因此而停止，只係換過另一個形式」，並指前年反修例運動期間，警方多次不批准民陣發起遊行下，還是有數以十萬計港人走上街頭，清楚反映香港民主運動形態早已改變。

自言向來悲觀的趙恩來認為，政府若要剝奪和打擊香港人的自由和權利，其實毋須動用《國安法》，只須透過各種現行法例已可以，包括透過《公安條例》和「限聚令」限制遊行集會自由；禁止記者查冊即可縮窄新聞自由空間，認為港人在「避無可避」下，與其揣摩政府「紅線」所在，「不如做返自己一路做開嘅嘢，堅持自己一向嘅原則」。

準備宣誓 「唔好未戰先降」

對於近日不時有建制派人士「放風」，指支聯會綱領違反《國安法》，趙恩來不以為然，認為只是個別人士想為政府「試水溫」。他指除非官方已作出清楚定性，否則支聯會不應考慮作任何調整，並認為在政府現時的限制，與港人因恐懼自劃的紅線之間，「其實仲有好多嘢做到」。

對於建制派近日聲稱，拒絕退出支聯會的區議會或會遭到DQ，早已準備好宣誓的趙恩來表示，當年競選荃灣區議員和進行地區工作，正是希望將理念在社區實踐，「如果我哋因為一啲聲音，就放棄自己嘅理念，其實我做區議員同公職人員就無咗個意義」。他表明會對一切打壓，以「既來之，則安之」心態面對，「我本身呢個位，就係因為有選民支持先會做到，我覺得點都要戰鬥到底，唔好未戰先降」。

問到警方反對六四集會下，港人今年還能如何悼念六四？趙恩來相信，香港人經過多年來的經驗，會有足夠智慧，以自己的方式悼念，並稱留意到不少港人去年六四未有進入維園，改為自行在全港不同地方悼念，結果遍地開花，將民主種子由維園散播到社區每一個角落的效果，表明自己今年亦一定會堅持悼念六四事件。

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