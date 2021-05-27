8.31太子站事件至今21個月，速龍衝入地鐵車廂無差別突襲乘客、市民跪地抱頭痛哭等畫面，在港人心中仍難以磨滅。油尖旺民主派區議員過往一直要求成立獨立調查委員會追究事件，負責替市民收花獻花的林兆彬表示，在政局不斷變化下，今個月起將不再收花，但承諾當晚會繼續作被捕支援服務。他解釋，有關決定是由於擔心日後連收花也成政權DQ的藉口。

以往為免巿民到太子站就8.31事件獻花時遭到警方阻撓，當晚油尖旺區議員均會自發在太子站外替巿民收花獻花，收集後會在林兆彬辦事處旁的社企單位處理，再運去沙嶺公墓後作拜祭。惟去年11月始，他們多次收到警方以「違反限聚令」為由警告，終選擇改為放紙皮箱於他辦事處樓下，堅持繼續收花拜祭。

惟涉及區議員宣誓的條例草案近日正式刊憲生效。林兆彬接受《蘋果》訪問時坦言，留意到政治局勢的轉變，涉及區議員宣誓的條例草案生效，作為區議員繼續接替市民獻花的風險越來越大，「個政權可以DQ我，亦都可以拘捕我」，因而有感自己不能再收花，但表明當晚仍會繼續作被捕支援服務。

林認為，8.31事件對港共政權並非小事，因早於去年國務院港澳辦副主任張曉明已表明，有人造謠港鐵太子站打死人事件，將社會不滿集中指向警察，並聲言若造謠引起社會對政府的仇恨並造成嚴重後果，便可能構成犯罪。

林兆彬又留意到，過往的獻花活動也有國安署人員到太子站監視，即使改往其辦事處樓下同樣遭到警方注視，「我唔知佢係咪儲緊證據，某一天用某一啲法例去起訴我」。

他續斥，現時律政司權力過大，可隨時指議員違反誓言，甚至取消區議員資格，「個政權可隨時屈你獻花收花，代表散播緊仇恨。」但他相信，政權仍允許市民在網上分享有關8.31事件的新聞報道，區議員也有責任提醒市民，並會堅持要求政府成立獨立調查委員會尋真相。

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