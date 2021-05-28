立法會昨花合共約不足12個小時，終以40票贊成、2票反對，三讀通過「完善」選舉制度修例，以及政府提出的369項修正案。身兼行會成員的新民黨立法會議員葉劉淑儀今早在港台節目中，指希望來屆立法會議員的學歷及知識水平能提高，最基本是要上過大學及懂英文。

葉劉淑儀表示，選委未來可提名人士參選立法會議員，候選人毋須必為選委界別，只要永久居民即可被提名，她相信很多有志之士都會有興趣參選立法會議員。

她認為提名參選應有客觀準則，「最基本係要拎到時間、精力、心力出嚟」，批評以往有部份議員「3點不露」、不發言、不提問，亦無議題辯論，預料將來不可能發生，「因為相信中央都希望香港有個高水平、高效能議會」。

葉劉又指，未來立法會需處理很多複雜議題，如交通運輸、土地房屋及金融等，都要有一定知識水平，希望下屆議員無論從何渠道進入議會，「學歷同知識水平都要高一啲，起碼讀過大學，起碼要識英文」。她解釋，香港為國際城市，立法會亦設有議會聯絡委員會與外國議會聯絡，但過往較少議員參與，冀日後能多些人出席，向外國議會解釋多點，「因為外國有好多誤會」，亦建議選委會總召集人能開會商討提名準則。

對於特首選舉，葉劉淑儀相信未來特首選舉一定會有競爭，形容屬好事，但希望根據客觀準則。她亦贊成資審委加入非官守成員，因為最有條件競逐下任特首為現任者，若只由下屬審查不太理想，加入非官方及無政黨聯繫人士參與會較好，雖然只佔少數，但相信能起監察作用。但被問到會如何監察，葉劉坦言不清楚。

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