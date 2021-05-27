【本報訊】8.31太子站事件至今21個月，但不少市民仍未忘記，油尖旺民主派區議員一直要求成立獨立調查委員會調查事件，不過以往會替市民收花獻花的區議員林兆彬表示，在政局不斷變化下，今月起將不再收花，但承諾當晚會繼續作被捕支援服務，又解釋有關決定是擔心日後連收花也成政權DQ藉口。

以往為免巿民到太子站就8.31事件獻花時遭警方阻撓，油尖旺民主派區議員均會自發在太子站外替巿民收花獻花，並會在林兆彬辦事處旁的社企處理，再運去沙嶺公墓後作拜祭。惟去年11月起，他們多次收到警方以違反限聚令為由警告，終選擇改為放紙皮箱於其辦事處樓下，堅持繼續收花拜祭。

但隨涉區議員宣誓的宣誓條例刊憲生效，林兆彬接受本報訪問時坦言，留意到政治局勢的轉變，作為區議員繼續替市民處理獻花的風險越大，「個政權可以DQ我，亦都可以拘捕我」，所以決定不再收花，但表明仍會繼續作被捕支援服務。

屢遭監視 「唔知係咪儲證據」

林兆彬又留意到，過往獻花活動也有國安處人員到太子站監視，即使改往在其辦事處樓下同樣遭到警方注視，「我唔知佢係咪儲緊證據，某一天用某一啲法例去起訴我」。又斥現時律政司權力過大，可隨時指議員違反誓言，甚至取消區議員資格，「個政權可隨時屈你獻花收花，代表散播緊仇恨」。但他相信，政權仍允許市民在網上分享有關8.31事件的新聞報道，區議員也有責任提醒市民，並會堅持要求政府成立獨立調查委員會尋真相。