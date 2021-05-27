本地第四波疫情或接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港COVID-19疫情繼續緩和，衞生防護中心公佈，本港昨日（27日）沒有錄得任何輸入或本地確診個案，是今年首次沒有確診個案，也是自去年10月14日以來首次沒有確診個案，當日衞生防護中心因8號風球停收樣本瓶，故沒有錄得確診個案。若不計算10月這次受風暴因素影響，首次錄得零確診是去年6月16日。衞生署連續3日不設疫情記者會。另外，早前一名於官涌體育館社區疫苗接種中心工作的61歲女護士，經流行病學資料和化驗結果分析後，將不會列為確診個案。

雖然昨日「零確診」，但由於有5間學校爆發上呼吸道感染或類似流感的疾病，政府晚上刊憲，將一間小學的六年級學生和老師及4間幼稚園納入強制檢測範圍，相關人士分別需要於5月31日及6月1日前檢測。

印裔男與印尼來港女子列輸入關連 3入住同一檢疫酒店

防護中心又指，早前被視為首宗社區感染變種病毒，其後被控隱瞞行蹤的印裔男工程師（第11643號個案）及與他相若時間入住尖沙嘴華美達酒店檢疫、由印尼來港的34歲女子（第11550號個案）的流行病學調查及基因排序分析結果，顯示該兩宗個案均與另一宗第11544號輸入個案，即由菲律賓來港的28歲男子有流行病學關連。3人當時於酒店入住同一層樓的鄰近房間。

中心已將第11643號個案和第11550號個案分類修正為與一宗輸入個案有流行病學關連，所以與第11643號個案有流行病學關連的個案，即其女友及女友家人，以及曾與女友兄長開派對的東涌、康怡及豪峰菲傭，也會修正為與輸入個案有流行病學關連，包括個案第11672、11773、11774、11792、11793、11797、11800、11815、11816和11825。

官涌女護病毒樣本與疫苗病毒株相若

衞生防護中心表示，早前一名於官涌體育館社區疫苗接種中心工作的61歲女護士，公共衞生化驗服務處分析顯示，其病毒樣本與疫苗病毒株相若，而香港大學微生物學系進一步的基因分析亦有相同結果。中心分析了個案的臨床數據、流行病學資料和化驗結果後，不會將該個案列為確診個案，她的密切接觸者如取得陰性檢測結果，將會安排離開檢疫中心。官涌體育館社區疫苗接種中心是接種科興疫苗，之前防護中心已表示可能疫苗中的病毒株污染環境，令該女護士的呼吸道樣本受污染，導致檢測呈陽性。

官涌疫苗接種中心醫務總監郭寶賢表示，相信該女護士是工作期間受病毒株污染，她上班日要為100至200名市民接種疫苗，而且經常上班，累積接觸的疫苗數量很多。處理疫苗不同步驟也可能會有病毒株溢出，如用針筒將疫苗從疫苗樽抽出，拔出針頭時，疫苗樽內的正壓可導致病毒溢出，污染環境；又或為市民注射疫苗過程中，可能會有病毒株溢出。病毒株可能散發在空氣中，吸入了也不知道。

郭又指，注射員都嚴格遵守處理疫苗指引，現時裝備主要是防止交叉感染，非防止受疫苗病毒株污染。因注射員每次為市民接種疫苗後已會清潔雙手，但難以每次接種後都清潔一次枱面或周圍環境，會視乎政府有否進一步加上感染控制指引。

5月27日強制檢測公告

爆發上呼吸道感染或流感樣疾病的學校（5月14日至5月27日曾身處）

●九龍城嘉林邊道1號3樓九龍靈糧堂幼稚園

●元朗媽廟路9號地下至2樓聖馬提亞堂肖珍幼稚園

●又一村石竹路2A號九龍禮賢學校（幼稚園）

●新界沙田美林邨美桃樓地下132及134-144室美林邨道光幼稚園

●界沙田瀝源邨沙田崇真學校（六年級學生及任教該級別的老師）

澳門要求曾到廣州荔灣鶴園小區人士隔離14日

廣州疫情不斷擴散，澳門宣佈，昨日（27日）早上6時起，所有在入境前14天內曾經到過廣東省廣州市荔灣區鶴園小區的入境人士，須按照衛生當局的要求在指定地點接受14天醫學觀察。

限聚措施延長至6月9日

政府公佈今日起至下月9日的兩周內，將維持現時的社交距離措施及限聚令，包括食肆要選擇以A、B、C或D模式營運，即食肆按照不同模式，堂食時間最長直至凌晨2時；而限聚令維持最多4人。食衞局局長陳肇始昨日書面回覆立法會議員提問時表示，會考慮在第二階段「疫苗氣泡」下，進一步放寬食肆和其他處所的營運限制。

食衞局表示，雖然近日確診個案維持於低水平，但根據過往經驗，放寬社交距離措施有機會導致疫情反彈。目前本港疫苗接種率遠低於可達致群體免疫的水平，若新一波疫情不幸來臨，並不足以築起群體免疫屏障，故會繼續維持現行的社交距離措施。

該局表示，政府正根據抗疫新路向，研究下一階段逐步有序回復常態的措施，當中會考慮如何進一步提供誘因，鼓勵市民接種疫苗。

陳肇始昨日書面回覆立法會議員提問時表示，會視乎疫情發展、接種計劃的進度，以及「疫苗氣泡」第一階段措落實情況，考慮在第二階段「疫苗氣泡」進一步放寬食肆和其他處所的營運限制，政府亦會繼續與有關業界保持緊密溝通。

特別探訪安排擴至18非急症醫院

本港疫情漸趨穩定，醫管局宣佈，由本周末起進一步擴展特別探訪安排，增至於共18間非急症醫院實施。家屬探訪時須持有72小時內的陰性核酸檢測結果，而已接種兩劑疫苗超過14日的人士，則可選擇以24小時內的病毒抗原快速測試代替。家屬亦須經由病房職員預約探訪登記，再由職員致電聯絡。

局方指，早前特別探訪安排於8間療養醫院實施時，流程大致暢順，希望市民理解疫情下探訪安排的局限，其他醫院及病房將於沿用恩恤安排或視像探訪。

10非急症醫院新增特別探訪安排

●大口環根德公爵夫人兒童醫院

●麥理浩復康院

●葛量洪醫院 （紓緩醫學科及療養科病房）

●九龍醫院康復大樓

●東華三院黃大仙醫院

●明愛醫院懷義樓 - 兒童發展復康部

●沙田醫院（不包括精神科病房）

●大埔醫院（不包括精神科病房）

●白普理寧養中心

●小欖醫院

各區免費流動採樣站

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到21間社區檢測中心檢測，亦在各區另設20多個流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

餐飲業員工、檢疫酒店職工可每7天預約一次免費檢測。地盤員工、泳池或泳灘職員、特定酒店職工可每14天預約一次免費檢測。導遊、領隊、旅遊巴包車司機等，可以每7天預約不多於一次免費檢測。

所有在港工作的外傭亦須於5月15日至5月30日期間接受第二次強制檢測。

食衞局提醒，合資格人士必須透過預約系統預約，方可免費檢測，否則繳付240元。建造業工地人員及本地遊旅行從業員由5月24日起，如未能出示不適宜打針的醫生證明或疫苗接種紀錄，亦需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

所有市民

●中環愛丁堡廣場（至5月30日）

●黃大仙廣場（至5月30日）

●九龍佐治五世紀念公園七人足球場（至5月30日）

●旺角麥花臣遊樂場（至5月30日）

●尖東加連威老道100號（至5月30日）

●尖沙嘴漢口中心外（至5月30日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至5月30日）

●元朗安興遊樂場（至5月30日）

●天水圍天瑞體育館（至5月30日）

●屯門建生社區會堂（至5月30日）

●大埔社區中心籃球場（至5月30日）

●東涌北公園七人硬地足球場（至5月30日）

須強制檢測人士（包括外籍家庭傭工）

●西營盤社區綜合大樓（至5月30日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至5月30日）

●北角渣華道汽車渡海輪碼頭遊樂場（至5月30日）

●小西灣社區會堂（至5月30日）

●觀塘反轉天橋底一號場（至5月27日）

●長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂（至5月30日）

●大角嘴櫸樹街（至5月30日）

●旺角上海街557號（至5月30日）

●葵涌石籬（二）邨石華樓地下（至5月27日）

●葵涌運動場（至5月30日）

●沙田大會堂廣場（至5月30日）

●大角嘴維港灣會所對出位置（5月26、30日、6月4、11日）

供重開場所之強檢職員（包括外籍家庭傭工）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至5月30日）

外籍家庭傭工

●中環遮打花園（5月29至30日）

●銅鑼灣維多利亞公園6號足球場（5月29至30日）

●荔枝角公園入口（5月29至30日）

●荃灣公園大河道入口（5月29至30日）

第四輪檢疫酒店名單微增至31間

政府公佈第四輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共31間，較第三輪有30間酒店增加1間，提供房間約8,500間，增加約200間房。合約期由6月20日起至8月31日。第四輪檢疫酒店當中30間亦屬第三輪指定酒店，新加入的有1間；有8間位於中西區，灣仔區有6間，九龍城區亦有5間。

政府表示，5月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第四輪指定檢疫酒店，共收到48間的申請。經評估後揀選了31間作為第四輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

安老殘疾院舍工針後免強檢

政府宣佈第16輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測即將展開。由安老院、殘疾人士院舍、護養院以及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用並於6月11日至24日期間值勤，或透過與院舍或上述單位該期間向住客或使用者提供服務的人士，須於5月28日至6月10日期間接受核酸檢測。

政府早前亦已規定有關員工若於5月28日至6月10日期間值勤，須於5月14日至27日期間檢測。而在檢測期限14天前已接種兩劑疫苗的人士則毋須檢測。

本港疫情

●確診（截至5月27日16:17）

11,836宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似個案

●死亡個案

210宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多4人出院（第11753、11774、11792、11817號個案），共11,565人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

31名確診者仍留醫，1人危殆（第6794號個案）、1人嚴重（第9907號個案），其餘29人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

兩岸疫情（截至5月27日18:30）

兩岸最新疫情：大陸周三（26日）新增19宗確診，境外輸入佔17宗，分別是廣東12宗，北京1宗，內蒙古1宗，上海1宗，福建1宗，四川1宗；本土病2宗，均在廣東。大陸累計確診91,038宗，累計死亡4,636人。台灣累計確診6,761宗，累計死亡59人。

外國疫情（截至5月27日11:35）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.68億、死亡人數超過349萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,319萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過59.1萬。印度確診人數超過2,715萬，死亡人數超過31萬。巴西確診人數超過1,627萬，死亡人數超過45.4萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、菲律賓、伊拉克、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

●澳洲人口第二多省分維多利亞周四午夜起第四度封城，為期七天，以遏止首府墨爾本蔓延迅速的疫情，其間公眾如非必要不應外出，聚會禁止，只准離開家門不超過5公里範圍。

當局至今發現26宗確診個案，警告公眾有150處地點若到過可能會染疫。民眾擔心這波疫情與去年的第二波相似。該波疫情導致逾2萬人中招，820人病亡。

●美國食物及藥物管理局（FDA）周二就英國葛蘭素史克藥廠（GlaxoSmithKline）和美國生物技術公司Vir Biotechnology研發的抗體藥物批准緊急使用授權，用以治療12歲以上COVID-19輕度到中度患者。

●印度化工和化肥部長高達周三說，截至目前，印度全國報告毛黴菌（Mucormycosis）病例超過1萬宗，達11,717例，病例最多的古吉拉特邦報告2,859例，馬哈拉施特拉邦報告2,770例，安得拉邦、中央邦和特倫甘納邦分別超過700例。

醫生懷疑印度毛黴菌感染個案增加，與使用類固醇治療染疫者有關。類固醇可為肺炎患者消炎，亦能有效抑制免疫反應，惟也會削弱免疫系統，並推高血糖水平，對糖尿病患者是火上加油。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 33,971,207 (606,179)

印度 27,157,795 (311,388)

巴西 16,274,695 (454,429)

法國 5,683,143 (109,185)

土耳其 5,212,123 (46,787)

俄羅斯 4,968,421 (117,595)

英國 4,486,168 (128,010)

意大利 4,201,827 (125,622)

德國 3,667,041 (87,797)

西班牙 3,657,886 (79,855)

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