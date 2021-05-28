全港最長的屯馬綫將於下月27日全綫通車，兩個新站土瓜灣站及宋皇臺站將會啟用。港鐵表示，全程車程73分鐘，票價為23.5元，於新站乘搭港鐵可享5毫至1元扣減優惠，而屯馬綫將首設車廂載客情況顯示，兩個新站將於下月12及13日設開放日。

土瓜灣來往中環20分鐘 啟德至尖東13分鐘

港鐵今午（28日）於土瓜灣站舉行亮燈儀式及記者會，公佈通車安排、新車站設施及服務。車務總監李家潤表示，全長56公里、共設27個車站的屯馬綫標誌本港鐵路發展里程碑，為乘客提供更多便捷選擇；而6個轉綫站接駁東鐵線、觀塘綫、東涌綫及荃灣綫，相信可分流其他綫路乘客。

他又舉例指，日後土瓜灣來往中環只需20分鐘，而啟德到尖東原本需轉綫2次，日後只需13分鐘便可直達，比原本快19分鐘。

監控系統提供即時車廂載客量估算

屯馬綫將首次提供車廂載客情況顯示，顯示屏設於候車月台，以綠、橙、紅色圖示分別代表載客量大約或少於一半、一半至差不多載滿及已經載滿，方便乘客選擇空間較多的車廂。李家潤解釋，資訊是透過列車監控系統，並將大數據分析，從而估算客量情況。

紅磡轉綫站新月台於屯馬綫通車前一周啟用

關於新車站土瓜灣站及宋皇臺站設計，李家潤稱，宋王臺站車站帶有九龍城社區特色，亦會展示工程期間發現的文物宋元古井，期望可原址保留，讓市民透過玻璃天花觀賞。

至於土瓜灣站，出口可到達至牛棚藝術村、紅蘋果街市、高山劇場等地標，大堂亦會展出逾100位街坊提供的家中物件照片及其故事。另外新車站設有四款機械人，提供客務查詢、清潔、電梯安全提示等服務。

李家潤稱，紅磡轉綫站新月台將於屯馬綫全綫通車前一周啟用，並於日間作全綫通車試行，以確保通車順利。

於兩新站搭港鐵 成人八達通每程減1元

關於票價安排，商務總監楊美珍表示，隨鐵路網絡轉變，車費出現「不規則」情況在所難免，將透過每年車費調整理順。

楊續稱，兩個新站加入後，有關車費按目前重鐵網絡車費結構而定，例如土瓜灣去尖東需5.6元，去中環則需12.5元。乘客於宋皇臺站和土瓜灣站乘搭港鐵，成人八達通每程車費可獲扣減1元，小童及長者八達通則扣減5毫，顯徑站、啟德站優惠亦會延續至年尾。另設多條小巴及巴士轉乘優惠，以及全月通加強版等，優惠期均至年尾。

下月12及13日開放公眾參觀

土瓜灣站及宋皇臺站將分別於6月12日及13日開放公眾參觀，市民可於6月2日起透過MTR Mobile或THE GULU手機應用程式免費預約。開放日每節1小時，每節人數上限800人，每位登記人可帶3位朋友參與，詳情可流覽港鐵網頁。

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