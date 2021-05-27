一位肺癌病人經過兩年多的標靶治療後，最近頭部疼痛，掃描後不幸證實癌細胞轉移到腦部，腫瘤科醫生提議進行腦部放射治療，病人非常憂心。腦部轉移是由於癌細胞進入人體血液，隨血流移至腦部。約9%至20%的癌症病人會發生腦部轉移的現象。某些特定癌症如肺癌、乳癌及黑色素細胞癌的發生率較高。腦部因有特殊的「血腦障壁」，會阻擋化療或標靶藥物，令治療效果打折扣。近年肺癌的標靶治療取得很大進步，但第一至二代標靶藥仍無法通過血腦障壁，有機會形成全身癌細胞受控，但仍有腦部轉移的現象。

腦部轉移的症狀包括腦壓升高引發頭痛、惡心及嘔吐等；神經學症狀如肢體無力、走路不穩、視力模糊、肢體抽筋、語言困難和性格變化等；亦有機會有腫瘤出血和腦癇發作等急性症狀。因此，若不積極處理腦部轉移或控制欠佳，會大大影響患者的日常生活。

腦部放射治療為常用的姑息性（palliative）治療。主要目的包括：

1）減輕症狀：減慢癌細胞生長，但不能完全消滅癌細胞。

2）預防其他腦轉移：實際轉移到腦部的腫瘤數目，通常比核磁共振影像顯示的還多；全腦放射治療可降低腦部其他位置再發生腦轉移的機率。

3）加強後續化療效果：全腦放射治療可令血腦障壁的阻擋功能下降，提高化療或標靶藥物在腦部的濃度，加強後續療效。

但放射治療亦有後遺症，包括疲倦和嗜睡，通常在治療後第二至四周最明顯，約一至兩個月時間才會慢慢恢復。此外，食慾不佳、神經學症狀暫時加重、頭痛、頭暈、頭皮皮膚發炎等也時有發生；患者亦會脫髮，通常在療程結束後三至六個月會長回。年齡較大、腫瘤較大或水腫較嚴重的患者，上述症狀可能較明顯。其他長期問題包括記憶減退、說話流暢度及認知功能受影響，以完成治療後三個月最明顯，大部份可逐步恢復，但少數病患的記憶力衰退會持續逾十二個月。

其他的治療方法包括放射外科及手術切除，通常適用於腫瘤轉移數目較少的情況，並非每個患者都適合，並要經神經外科醫生評估效果及安全性。在手術後，大部份病患仍需接受全腦放射治療，又或於手術部位局部加強放射治療，以更好地控制病情。

黃海東 中大醫務中心神經外科專科醫生