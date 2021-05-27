【本報訊】前特首梁振英有份成立的「803基金」去年申請司法覆核，挑戰屋宇署不對立法會前議員毛孟靜住宅僭建執法。高院法官昨宣佈拒絕受理，判詞指雖然其中一項僭建法律議題有一定理據，惟基金及其成員在毛孟靜僭建一事沒有特別的利害關係，基金也沒有僭建執法範疇的專門知識或經驗，基金不能單憑其宗旨是促進法治，就擁有覆核資格。

判詞引述803基金提供的資料，基金宗旨是促進法治和秩序，梁振英的誓章提及基金懸紅徵求罪犯資訊，亦在網上列出反修例運動被告資料供公眾查閱。

高院：無僭建執法知識

法官周家明認為在毛孟靜僭建一事中，基金及其成員並不比一般公眾擁有更多利益，他們開設公司也不會提高利益，相比之下毛的鄰居或物業管理人更具覆核資格。

法官亦指，對於僭建執法，基金沒有特別的名聲、地位、經驗或專業知識。早前聆訊時，代表基金的資深大律師藍德業指梁振英是專業測量師，有相關知識，律政司回應說梁是估價測量師，不是建築測量師。判詞指不論如何，本案爭拗法律問題，法庭毋須專家協助。

判詞指出，屋宇署有既定政策，因為資源有限，按緩急先後處理僭建。法官周家明認為基金對署方的大部份質疑都不成立，雖有一項法律問題可探討，惟綜觀整體情況，基金沒有足夠資格興訟。

案件編號：HCAL2215/20