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區議員宣誓︱港府刊憲再多9個區議員議席懸空

1小時前

涉及區議員宣誓的法例已經生效，不過特首林鄭月娥認為要待區議員辭職情況穩定才宣誓。港府今日就再刊憲宣告有9個區議員議席懸空，包括8名辭職區議員及因8.18集結案被判囚8個月的街工梁耀忠

今日刊憲宣告懸空的區議員議席，包括主動辭職的屯門區議會張可森、大埔區議會姚躍生、觀塘區議會陳嘉言深水埗區議會周琬雯葵青區議會黃潤達北區區議會林淑菁屯門區議會馬旗，以及元朗區議會司徒博文。當中張可森和姚躍生的議席，分別由本月11日及17日起懸空，其餘6人則由6月1日起懸空。

另外，當局指梁耀忠因一宗刑事案被判監8個月、緩刑1年，根據《區議會條例》，其議席亦由今年2月27日起懸空。

今年內港府刊憲宣告懸空的區議會議席

3月26日：西貢區范國威

4月16日：北區林卓廷、東區黃宜

4月23日：元朗區杜嘉倫

4月30日：觀塘區李嘉達、畢東尼、北區袁浩倫

5月7日：九龍城區李軒朗、荃灣區譚凱邦、西貢區黎銘澤

5月14日：中西區吳兆康、梁晃維

5月21日：元朗區王百羽、伍健偉、東區徐子見、鄭達鴻、西貢區鍾錦麟、大埔區胡錦昌、連桷璋、林名溢、葵青區尹兆堅、南區袁嘉蔚、荃灣區岑敖暉、觀塘區洪駿軒

5月28日：屯門區張可森、大埔區姚躍生、觀塘區陳嘉言、深水埗區周琬雯、葵青區黃潤達、梁耀忠、北區林淑菁、屯門區馬旗、元朗區司徒博文

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區議員宣誓張可森黃潤達梁耀忠
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