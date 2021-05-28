涉及區議員宣誓的法例已經生效，不過特首林鄭月娥認為要待區議員辭職情況穩定才宣誓。港府今日就再刊憲宣告有9個區議員議席懸空，包括8名辭職區議員及因8.18集結案被判囚8個月的街工梁耀忠。

今日刊憲宣告懸空的區議員議席，包括主動辭職的屯門區議會張可森、大埔區議會姚躍生、觀塘區議會陳嘉言、深水埗區議會周琬雯、葵青區議會黃潤達、北區區議會林淑菁、屯門區議會馬旗，以及元朗區議會司徒博文。當中張可森和姚躍生的議席，分別由本月11日及17日起懸空，其餘6人則由6月1日起懸空。

另外，當局指梁耀忠因一宗刑事案被判監8個月、緩刑1年，根據《區議會條例》，其議席亦由今年2月27日起懸空。

今年內港府刊憲宣告懸空的區議會議席

3月26日：西貢區范國威

4月16日：北區林卓廷、東區黃宜

4月23日：元朗區杜嘉倫

4月30日：觀塘區李嘉達、畢東尼、北區袁浩倫

5月7日：九龍城區李軒朗、荃灣區譚凱邦、西貢區黎銘澤

5月14日：中西區吳兆康、梁晃維

5月21日：元朗區王百羽、伍健偉、東區徐子見、鄭達鴻、西貢區鍾錦麟、大埔區胡錦昌、連桷璋、林名溢、葵青區尹兆堅、南區袁嘉蔚、荃灣區岑敖暉、觀塘區洪駿軒

5月28日：屯門區張可森、大埔區姚躍生、觀塘區陳嘉言、深水埗區周琬雯、葵青區黃潤達、梁耀忠、北區林淑菁、屯門區馬旗、元朗區司徒博文

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