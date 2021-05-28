網民去年5月發起反國歌法及反國安法遊行，在銅鑼灣及灣仔一帶游擊堵路。年輕地盤工聲稱當日陪胞妹及其男友到金鐘香港公園視察婚照拍攝地點，遇上防暴警截查，被搜出身藏士巴拿及索帶等，遭控以管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。被告於審訊時稱因匆忙出門而誤將涉案物品帶在身上，惟裁判官王證瑜不接納相關說法，並指當日正值灣仔一帶發生刑事毀壞及非法集結等事件，今裁定被告罪名成立，押後至下月10日判刑，其間索取被告的背景報告，還柙候判。

控罪指被告陳鉑朗（24歲）於去年5月24日在金鐘海富中心行人天橋管有兩把士巴拿、一把剪刀及一包索帶。

裁判官王證瑜今裁決指出，辯方質疑警員朱文鴻供稱當日被告看到他後即時低頭兼加速走開的證供，王官亦認同辯方所指，朱並無將相關事情記於警員記事冊或書面口供，這方面存有疑點。惟王官同時認為，朱仍可就查問過被告「嚟做乜嘢」而被告答「嚟行街」此番說法，在庭上補充細節，當中不存在不合理之處。

袋內有「GWONG FUK HEUNG GONG SI DOI GAK MING」字樣的黑色T恤

王官認為警員作供直接了當，態度誠懇，故接納警員大部份證供；相反，被告的證供多處不可信，包括他未能交代他指稱是工作工具的涉案物品到底用過幾多次、使用頻率以及何時用過。

王官亦認定涉案士巴拿簇新，從未用過，加上被告被搜出的膠手套及急救包等物件，王官不接納被告解釋案發當日因為出門太急未有執袋才將之帶出門的說法，認為說法不合理，尤其被告聲稱當日往金鐘是為了影相。

雖然被告是地盤工，但王官指被告當日毋須上班，根本不需使用有關物品。而被告被捕時間為下午3時許，當時灣仔與銅鑼灣一帶爆發包括縱火、非法集結和刑毀等事件，而被告袋內帶備一件印有「GWONG FUK HEUNG GONG SI DOI GAK MING」字樣的黑色T恤，有關英文譯音正是示威者常用口號「光復香港 時代革命」。

王官認為，被告當日必定是有意圖參與灣仔與銅鑼灣一帶的公眾活動，且必定會使用涉案士巴拿等物品，也必然沒有合理辯解，故裁定被告罪名成立。

辯方求情呈上多封求情信，指被告的母親、胞妹和朋友均讚揚被告孝順顧家，對家人關懷備至，為人善良誠實，並為家中經濟支柱，希望法庭重輕發落。王官決定先索閱背景報告，將被告還柙至下月10日始判刑。

【案件編號：ESCC2300/20】

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