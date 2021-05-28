曾兩度中風的爸爸「羨哥」，一度失去說話和活動能力，在家人支持加上他有堅強鬥志，經針灸及中醫治療後，病情開始穩定，人也回復開朗，現時可以站起來走一段路，不用別人攙扶。

「羨哥」早年曾輕微中風致歪嘴，當時自覺身體仍無大礙繼續工作，但健康警鐘已悄悄響起。2015年2月，「羨哥」在街頭突然暈倒，送院證實中風致腦部供血不足，引致左腦組織大部份壞死，雙腳本已因痛風而行動緩慢，中風後更失去語言能力及右手癱瘓。

經經針灸及中醫治療後，羡嫂看到丈夫慢慢康復，十分欣慰。現時「羨哥」每日到公園做運動，為重拾健康作準備。即使知道這並不容易，羡嫂希望丈夫下一步能恢復說話能力。「羨哥」及羡嫂感謝「蘋果日報慈善基金」及善長對他的關顧及襄助，使他能站起來及表達能力得到改善。

「蘋果日報慈善基金」早前為「羨哥」所籌得的善款已用盡，現善款已嚴重不足，「羨哥」亦需持續針灸及中醫治療，請善長施予援手，令「羨哥」可安心治療，以進一步穩定病情。

「蘋果日報慈善基金」關顧主任仝人懇請各位善長能繼續支持他。

「羡哥」暖流之友編號：C3995

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