廣東一則流傳甚廣的消息，可能讓前特首梁振英老懷大慰。傳言稱，6月9日後，將停止接種第一劑新冠病毒疫苗，而且不再免費。受傳聞影響，廣州、深圳的疫苗接種點近兩日都大排長龍，深圳有人排了三個半小時才輪到打第二針。主張港人在限期後接種要付全費的梁振英，豈不是要為自己的先見之明洋洋得意？遺憾的是，廣州市衞健委闢謠了：6月9日後停止接種第一針新冠疫苗？不實。6月9日新冠疫苗不再免費？不實。

愛黨愛國心切 提議限期收費

廣州市衞健委表示，廣州的計劃是6月9日基本完成目標人群的第一針接種，6月10日至30日主要對完成第一針接種的人群開展第二針接種，7月將繼續開展第一針和第二針的接種，「暫未接種第一劑次的人員，毋須擔憂」。衞健委重申，目前廣州市所使用的新冠病毒滅活疫苗，全民免費接種，個人不承擔成本和接種費用。國家衞健委接受傳媒查詢時，證實廣州市衞健委發佈的闢謠，還強調：「在居民知情、自願情況下，接種費用都將由醫保基金和財政共同負擔。」

內地衞健委的闢謠，未知是否讓梁振英感失落呢？66歲的梁振英已跨入本港通常定義的長者之列，雖然被稱為鍵盤戰士或KOL，不時參政議政，但身為全國政協副主席，似乎應該更有活到老學到老的精神，特別是應該到他情有獨鍾的大灣區去學習，以免提出的政策建議，既不符合香港的民情民意，又不像廣州、深圳等城市那樣符合中央的精神。

內地在3月份開始大規模推廣接種疫苗，但初期民眾並不踴躍，至4月各省市領導開始帶頭接種疫苗，政府機關、大型國企也出台各種辦法催谷員工接種，形成接種疫苗愛國運動。不過，在內地官媒公開報道中，並沒有中央領導人接種疫苗的紀錄。港澳籍的全國政協副主席中，何厚鏵最早接種，他是1月25日到珠海接種國藥疫苗。董建華、梁振英則是2月26日在香港接種第一針疫苗。

接種疫苗在內地成為愛國運動後，接種率的提升相當快速，到4月上旬只接種了1.67億劑，但到5月26日已飆升至5.67億劑。眼見香港疫苗接種率落後，梁振英可能是愛黨愛國心切，因此提議：「要讓繼續拒絕接種疫苗的人付出代價，例如規定在限期過後才接種的人付全費。」甚至很有煞氣地宣告：「市民是否接種疫苗，一如其他防疫抗疫規定，不能任之由之。」

全民免費接種 習近平大決策

梁振英自己接種了兩針疫苗，起帶頭作用是好的，但強迫市民打針、限期收費，是否符合習近平指示？各省市領導人無論帶頭接種疫苗，還是視察接種點，都強調：「新冠病毒疫苗全民免費接種是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策，體現了以人民為中心的發展思想，彰顯了中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的優越性。」梁振英竟然要求限期收費，豈不是要否定「以習近平同志為核心的黨中央作出的重大決策」？

由此看來，不對梁振英建議置評的林鄭月娥，緊跟習近平、黨中央的態度比梁振英要好些。當然，她忽視的是所有KOL的意見和民意，不見得是針對梁振英，只不過，在堅持為市民免費接種疫苗、不搞限期收費方面，的確更符合聖旨精神，而梁振英同志有必要好好學習，以期在備戰下屆特首時迎頭趕上。

李平

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