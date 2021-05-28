2019年10月1日反修例遊行案件，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會李卓人及民主黨何俊仁等10名民主派人士被控組織及參與未經批准集結等罪。各人上周在區域法院認罪，法官胡雅文本周一聽取各人陳情後，今早將判刑。

胡雅文於判刑時指，判刑必須有阻嚇性，即時監禁是合適的判刑。她引述周庭煽惑圍警總的原訟庭案例，指煽惑他人參與未經批准集結罪的判刑，可借鏡黃之鋒案中非法集結的判刑指引。

提及大量人群聚集，人群情緒高漲，暴力風險一觸即發，此點無疑是加刑因素。案發時，社會不穩及動盪事件幾乎每天發生，法庭判刑時必須考慮有關背景。

10名被告分別為陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁、楊森、何秀蘭、吳文遠、黎智英、單仲偕及蔡耀昌，他們承認一項組織未經批准集結罪。首四人另承認一項煽惑他人參與未經批准集結罪，吳文遠及蔡耀昌則另承認一項明知而參與未經批准集結罪。

長毛大叫「毋忘六四」

開庭前，陳皓桓、何俊仁、楊森、吳文遠、單仲偕、蔡耀昌率先步入法庭，眾人精神抖擻，家屬、旁聽席大叫他們的名字，高呼「加油」。陳皓桓聞叫喊轉身，雙手舉起心心手勢，何俊仁亦揮手示意，及後陳皓桓大叫「六四悼念、七一發聲」、「香港人頂硬上」。

李卓人、長毛、黎智英亦陸續步入法庭。最後入庭的是何秀蘭。阿牛在庭上逐一大聲呼喊他們的名字，並大叫「加油」。

梁國雄太太與一名手持紙船的小女孩走近犯人欄，高聲謂：「整咗條船畀你哋呀，大家同坐一條船。」陳皓桓聞言打趣謂：「咁大鑊喇，大家一齊搭沉船。」公眾席傳出笑聲。

臨開庭前，梁國雄亦大叫「毋忘六四」。

大批公眾人士未能取得主審庭的公眾籌號，他們輪流入庭與眾被告打招呼。

10名被告當中，黎智英及李卓人早就8.18組織及參與未經批准遊行兩罪，以及8.31參與未經批准遊行罪共被判囚14個月；楊森則因8.31參與未經批准遊行罪判囚8個月、緩刑一年。另外，梁國雄就8.18組織及參與未經批准遊行兩罪判囚18個月、何秀蘭囚8個月、何俊仁則判監12個月但緩刑兩年。

【案件編號：DCCC534/20】

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