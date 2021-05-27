在過去的四期專欄，我和大家分享了近年乳癌研究的突破性發展，使乳癌病者得到新希望。因著現在資訊普及，很多市民對這些新的藥物或新的療法都略有所聞。

有一天在診症期間，一位乳癌患者的親戚女土倍伴病者來到，聽取治療計劃的詳情。那位病者梁太因為進行定期乳房造影檢查，被發現有早期乳癌。手術方面不需要全乳房切除，減少了生理及心理的創傷，術後治療也只需要進行乳房電療及服用副作用不多的荷爾蒙藥，她的乳癌根治機會率便已超過百分之九十五。我對病者說：「幸好妳作定期檢查，否則情況可以很大分別，妳的親戚也當慎重考慮定時作乳房造影檢查。」

坐在她旁邊的親戚卻不以為然地說：「唔使啦，𠵱家醫學咁發達，如果我真係有乳癌嗰時，我聽聞有大把新藥可以醫好我。」她所說的，不幸地表達她忽略了一個關鍵性的因素，就是病向淺中醫。

為了讓她好好明白這個關鍵，我對她們說：「妳們在候診室時，有沒有留意到其他病人見完醫生後，回到接待處約期時，有些是約六個月到一年才需要回來，有些則需要約每一兩個星期就要回來呢？」她們點頭，我就再詳細解釋。及早發現乳癌的病人，很快就完成數星期的電療或數周期的化療。她們身體隨即康復，可以如正常人一般生活，亦只需一年回來一兩次覆診或取口服藥。但遲發現乳癌的病人，病情嚴重，即使有新的藥物治療，療程卻長得多，經常要回來覆診、驗血、打針、取藥，副作用也相繼增加，影響日常生活太多了，甚至連帶生計也有問題。她們開始明白點頭了。梁太還鬆一口氣說：「那我真是不幸中的大幸了！」

其實定期檢查乳房，是對自己、對家人一個愛惜的表現。千萬不要錯過病向淺中醫的機會，更不要笑說病向「錢」中醫。因為病重時，既要虛耗大量金錢，也未必可以根治頑疾，還有身體及精神方面的付出，實在無法計算。所以現在香港政府也開始推動及幫助女性作定期乳房造影的檢查了。

香港乳癌基金會網址：www.hkbcf.org

李沛基 臨床腫瘤科專科醫生