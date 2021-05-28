【本報訊】市民前年9月底在港鐵太子站外聚集，紀念8.31事件，惹警方驅散並拘捕多人。其中一名14歲女童被控當晚參與非法集結，早前審訊時踏上證人台自辯，透露父親於案發前兩個月過身，並多次在庭上哭泣致一度無法作供。女生經審訊後被裁定罪成，昨求情透露因經歷喪父之痛而患上抑鬱症。裁判官陳慧敏昨判女童接受兩年感化，並寄語女生：「望向將來，勤奮讀書，不要辜負家人及青春。」

女童的代表律師昨求情指，多份報告均指出她有悔意，又指女童後悔未有及時離開現場和向警員舉中指等等，並向警員致歉，願意承擔後果。辯方又指，女童經歷喪父之痛，因而影響情緒，患上抑鬱症，後來獲家人幫助重回正軌。女童遭定罪後還柙三周，已得到教訓，並重申承認參與非法集結，望法庭接納判處感化令。

作供時屢痛哭

陳官判刑指本案案情非常嚴重，即使行為不涉暴力，但法例目的正是要阻止暴力於萌芽階段。陳官又指女童案發時剛滿14歲，非常年輕，考慮到她因喪父而患上抑鬱症，需接受治療，接納報告建議判感化24個月，惟要求女童接受宵禁等多項條件。

女童受審時出庭自辯，透露父親2019年7月去世，生前兩人關係親密。女童又供稱案發時和母親關係不好，故當日與朋友去案發現場附近傾談處理情緒。她作供期間不時在證人台上痛哭，導致一度無法繼續，作供完畢後又情緒不穩，再度哭泣。本案共涉四名被告，有被告在審訊中途改為認罪，女童得悉該名被告須還柙候判後亦哭泣不止，需要家人攙扶到庭外休息。

案發於前年9月24日至25日在旺角彌敦道、太子道西及水渠道。除了14歲女童，涉案被告另包括男學生蔡詠豪、製片人廖穗敏及工程師霍德龍（年齡19歲至31歲）。蔡被控兩項非法集結以及一項公眾地方管有攻擊性武器罪，涉藏雷射筆，原不認罪受審，惟他在審訊途中改為認罪，判入更生中心。

廖則被控藏萬用刀及雷射筆，經審訊後裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪脫，惟他開審前承認參與非法集結，判監三個月。霍經審訊後則被裁定管有雷射筆罪脫，無罪釋放。

案件編號：WKCC1312/20