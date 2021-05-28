【本報訊】57歲地盤工涉嫌自從繼女讀小學三、四年級開始多番性侵犯，包括迫令繼女性交時模仿色情影片女演員的動作叫聲，女童指侵犯多達百次。地盤工在高等法院受審，陪審團商議兩天，昨裁定兩項強姦罪成，但其餘七項控罪不成立。法官押後至6月30日判刑，庭上向陪審團致謝，謂各人這次「親歷其境」感受法治，希望各人享受擔任陪審員之餘，珍惜香港的陪審團制度。

感謝陪審團用心審案

暫委法官李瀚良感謝五男二女陪審團用心審案，審訊打擾各人私人生活，希望各人享受體驗。

一般高院刑事審訊結束後，法官例必向陪審團致謝，經常亦會提及陪審團是香港法律制度一部份。不過國安法生效後，律政司司長可指示高院國安案件不設陪審團，例如下月開審的唐英傑案。

陪審團以5比2裁定兩項強姦罪成。案情指女童X與母親原本生活在汕尾海豐，母親與被告結婚後來港，這是被告第三段婚姻。首項強姦罪於2016年7月在內地居所發生，第二次則是前年1月發生在土瓜灣住所。法官押後判刑，待取X及其母的創傷報告。

被告被指在2018年秋天一邊強姦X，一邊播放色情片要X模仿性交動作和呻吟聲，及其餘三項非禮罪、一項未經同意肛交罪和兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪亦不成立。

案件編號：HCCC95/20