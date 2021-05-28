【疫情何時了】

【本報訊】港府「谷針」無果反令市民反感，有地產商遂以「打針送樓」利誘市民接種疫苗。信和置業、黃廷方慈善基金有限公司及華人置業聯手推出大抽獎，得獎者可獲得觀塘凱滙一個449方呎的一房住宅單位，價值1,080萬。信置發言人補充，集團將代繳相關稅項，包括買家印花稅或雙倍印花稅。

信和表示，任何年滿18歲、持香港永久居民身分證的市民，只要於香港完成接種兩劑新冠疫苗便可參與抽獎，較早前已在香港接種了新冠疫苗的亦可參與。

家庭傭工可參加

有意參加大抽獎者須於2021年9月1日或之前登記，即有機會參與抽獎贏取終極大獎，即觀塘凱滙一房住宅單位。

計劃亦有其他獎項，包括20個10萬元的預付卡簽賬額或信用卡免找數簽賬額，相關獎項則包括所有持香港身份證的永久和非永久居民，即包括持有香港工作簽證的人士在內，故家庭傭工都有機會參加。黃廷方慈善基金董事黃永光指，希望透過大抽獎合力提高香港的疫苗接種率。

「打針送樓」的終極大獎位於觀塘市中心協和街33號的重建項目凱滙，而信和推出作抽籤的單位，是實用面積449方呎的一房單位，全盤只有二期3座D室是該類間隔。根據成交冊，現時3座D室只餘下41、47及49樓三個高層單位待售。

翻查成交紀錄冊，同類單位對上成交是本月14日，3座45樓D室，以1,055.3萬元成交，呎價見23,503元。整個項目自2018年12月開售至今，兩期合共累售出1,789伙，套現逾227億元，是近年最大規模的市區重建項目，兩期在今年首季起分批入伙。據悉中央駐港官方機構中聯辦2019年初斥資約2.47億元、以「一約多伙」形式連購凱滙20個單位，並豁免超過7,410萬元辣稅款項；意味今次獲獎人士，可與中聯辦職員為鄰。

預約接種者急升

地產建設商會主席兼會德豐地產主席梁志堅相信，接下來各個行家會陸續跟隨，他稱今日在地產建設商會中，以主席身份出信呼籲各個同業積極呼應。被問及會德豐地產會否參考信置的做法，梁志堅稱暫無意效法捐單位，但會研究其他方法鼓勵打針。

預約接種疫苗的人數昨日急升，由周四的20,200人升至昨日的25,600人。接種計劃開展以來，已有約1,319,700人接種第一劑疫苗，約966,400人接種第二劑疫苗。政府公佈，周四有六宗接種後不適送院個案，其中一名38歲女子接種第二劑復必泰後氣促、心悸及暈眩，情況嚴重，須在廣華醫院留醫。

事實上，其他國家都推出不同優惠鼓勵打針。其中美國加州豪擲逾1.16億美元（約9億港元）抽獎「谷針」，每名幸運兒最多可獲150萬美元（約1,170萬港元）獎金。紐約市則向首次接種輝瑞的12至17歲州居民，推出抽獎活動，年輕人有機會贏得紐約公立大學的全額獎學金。