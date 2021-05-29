港台上周其中一集《議事論事》因片尾播放六四長跑片段，一度在播放後下架，經剪輯後才再上架讓觀眾重溫。日前廣播處長李百全到立法會為事件「解畫」，指由於該片尾片段未經編輯委員會審批，由製作團隊其後再加插，偏離審批流程，又指將會徹查事件，或會以公務員懲處機制處理，或要求員工賠償。不過，港台節目製作人員工會今天出稿，逐點擊破李百全及港台言論，揭發過往兩個多月以來，管理層一直未有要求審視片尾片段，怒斥李百全所言偏離事實。

港台節目製作人員工會今天發聲明，就近日《議事論事》被剪走片尾一事，逐點擊破港台和李百全的言論。港台曾於周一（24日）發新聞稿，指六四長跑片段與該集討論的事項或立法會當前議題無關，事前亦未經編輯委員會同意。

斥管理層片面交代事件

工會反駁指，該片段屬節目片尾（Roller），用於播放製作團隊的名單，選材為該星期的重要新聞事件，一直是《議事論事》持之以恆的做法，並非港台所指「加插播放」。工會指，自李百全上任後，《議事論事》團隊一直按管方要求，在製作節目前，提交故事大綱和受訪者名單，剪接完成後，亦按要求將影片交予管理層審批。過去兩個多月，管理層一直沒有要求審視片尾片段，故管理層指事件「偏離編輯管理機制」是「令人費解，偏離事實」，反問管理層「只片面交代事件，居心何在？」

李百全於周二（25日）曾到立法會資訊科技及廣播事務委員會特別會議，再為事件解釋。他當時形容，該片尾未有經過編輯委員會同意就出街，因此屬「偏離編輯管理機制」。工會反斥，管理層由今年3月引入全新編輯管理機制，但一直以來都是由上而下提出不同口頭要求，批評「指令混亂，出現朝令夕改，亂劃紅線的情況」。即使員工向管理層反映意見，尋求溝通亦不果，令前線人員無所適從。

指部門在事件中全不知情

工會續指，製作團隊一直希望節目可涵蓋各方意見，卻仍發生節目內部被刪走、甚至抽起節目的情況，影響節目質素，觀眾難以理解完整內容。然而，港台卻可播放由特首林鄭月娥主持的《選委界別分組面面觀》，同樣只有一面倒聲音，卻不被視為偏頗，形容情況令人擔憂，「港台是否只剩下『總編輯自主』，再沒有不偏不倚？」

另外，李百全曾於立法會指，編輯委員會並非「一言堂」，委員會中有電視部和電台部的主管，所有討論的內容均會有所紀錄，又形容過程「互動」。工會則反駁，由《議事論事》下架、製作團隊需接受調查，以及外聘團隊製作現時的《議事論事》等，整個部門均不知情，單靠新聞稿知悉。工會續指，前線同事一直努力平衡各方意見，亦希望在製作過程中與管方溝通，但卻被反指違反編輯管理機制。工會指，管理層一直只以口頭向製作團隊告知編輯決定，並沒有提供理據，以及如何符合《港台約章》和製作人員守則的解釋。

由於原有製作團隊需接受調查，最新一集的《議事論事》已轉為前中文台台長何重恩監製，由外聘團隊製作。聲明中工會亦提到，節目中由3名親建制派人士擔任主持，質疑是否能做到《約章》中的持平，亦斥港台近日言論謬誤連篇、違反事實，促李百全開誠布公，與員工做到「真正公平、公正和公開的雙向溝通」，並非只閉門與編輯委員會溝通而事事保密。

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