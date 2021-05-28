新界東北發展計劃摧毀大量農田，發展局近年推出「特殊農地復耕計劃」，安置被逼遷的農夫租用指定官地復耕。首批被發配到粉嶺華山復耕的農夫阿戴指，農地不但位置偏遠，更挖出大量石塊，質疑損害農作物生長，令部份粟米未收割已變黃，「你當嗰啲石頭係鑽石，咁你咪有心機去做囉」。發展局指，已按農夫要求為土壤加入肥料和「去除農地上小量石頭及雜物」，並指農夫已有農作物收成。

由粉嶺聯和墟一帶出發駕車約20分鐘，深入蜿蜒鄉郊小路，在翠綠山頭之間，突兀地有約3米高的新建石屎躉與鐵絲圍欄。圍欄內被石屎小路分成三大幅土地，其中一幅是未有人開墾、寸草不生的黃色泥土地；右邊在山墳前種滿西瓜、芫荽、豆角、茄子等的，是72歲阿戴復耕的農田。

在馬屎埔耕作逾40年的阿戴被收地後，經「特殊農地復耕計劃」，今年2月1日簽約進駐這幅位於華山的復耕地，成首批獲安置在此的農夫。租約為期5年，每半年繳租一次，平均月租不需1,000元。農田旁為兩層高小屋，供農夫留宿和儲放用具。

簽約前視察 土地如沙漠「黃沙萬里」

阿戴的復耕地佔地2.07斗（約1.5萬平方呎），與舊日馬屎埔農地面積相若。阿戴說，早已聽聞華山是「鑊」形爛地，簽約前到場視察，「係一個大型嘅沙漠土地。上嚟嗰陣，啲泥頭車彳亍咁轉。真係黃沙萬里，塵土飛揚。直至佢（發展局）交貨畀我前一個禮拜（再嚟睇），見到幾好，就接受咗」。

阿戴稱，開初以為土地是黃泥沙，較適合種樹但不宜種菜，惟自己不介意當「開荒牛」，遂親手將土地翻鬆分行混土，不料挖出大量石頭，小至常見於火車軌的「道碴」或瀝青小石，大至近手臂長的石塊，還有生鏽的士巴拿等，阿戴苦笑：「發現好多『金』……越執越興奮，唉。你當嗰啲石頭係鑽石，咪有心機去做囉。如果當佢石頭，真係無心機喇咁。」

3個月來已施肥4至5次

阿戴說，昔日馬屎埔屬優質田，毋須執石，故起初不清楚石頭對農作物的影響，惟後來發現同一行的粟米，頭尾的青綠，中間的卻變黃，質疑是與泥土內有不少石頭有關，也擔心石頭不利農作物根部生長等，而3個月以來他已施肥4至5次，「正常唔使咁多」。

他續稱，簽約前已要求須有去水口和電力，惟至上月底才造好去水口，2月底未播種時曾下過一場細雨，但已水浸深過腳眼；而現時仍使用發電機發電。他指，向當局反映土質問題後曾有派員來視察，「但每粒石頭都係我執」，又稱無奈簽約時並無質疑過土質，「你投訴得多嘅，人哋會話你都簽咗約，投訴咁多做咩？咁我咪少投訴囉」。

政府發配復耕地「好似欽點咁」

他說，當局發配復耕地時沒有讓他選擇，「好似欽點咁。我根本就無諗過嚟呢度」。即使農作物開始收成，也因位置偏遠無人問津。以往馬屎埔每天都有天光墟賣菜，現時則要踏20分鐘單車到聯和墟，「我又冇車牌、冇van仔，單車可以放到幾多菜？」

他指，目前主要靠經過的行山客光顧。他本已打算退休，繼續耕作只為興趣，「人又咁大年紀，做開唔做，會有咩問題大家知啦」。

發展局指，華山復耕農地是因應農戶的建議，土木工程拓展署在土壤加入骨粉、花生麩等肥料、去除農地上「小量石頭及雜物」、增設「去水口」。由於農戶申請永久水電設施需時，土拓署承建商也安排臨時發電機及政府供水作灌溉以外的使用，「我們理解有部份復耕農戶的農作物已有收成」。

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