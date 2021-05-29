終審法院非常任法官苗禮治勳爵，GBS本月27日在英國逝世，享年89歲。司法機構透過政府新聞處發稿，稱深表哀痛，讚揚他在法學上的成就備受尊崇，是這個時代其中一位最偉大的法學家。

苗禮治勳爵自2000年起出任香港終審法院非常任法官，首任終審法院首席法官李國能是他的愛徒，苗學禮生前曾稱讚李「不一定是終審法院最精明的法官，卻肯定最有智慧」；曾有指當年李國能曾向英方表示，期望能安排苗禮治來港出任非常任法官，苗禮治在回憶錄解釋道：「大概因為三十年前李國能是我的徒弟吧。」

千禧年起出任終院非常任法官

苗禮治1932年生於英國，55年在英國中殿律師學院取得大律師資格，59年以等同林肯律師學院授予的學歷，取得大律師資格，73年獲委任為御用大律師。

苗禮治於1986年獲委任為英國高等法院大法官法庭法官，94年獲委任為上訴法院常任法官，並於98年獲委任為上訴法院常任高級法官，2000年起出任香港終審法院非常任法官，2018年獲延任，任期至今年7月。苗禮治在獲延任時，曾稱身體狀況未必適宜長途旅程，司法機構期望當他健康狀況好轉時，能到終院審理案件，但他會繼續就終院事宜提供建議和意見。

05年居民與房委會興訟 裁定房委會勝訴毋須減租

苗禮治任內曾審理的案件，最廣為人知包括05年終院以四對一大比數裁決全港公屋戶無租減，駁回居民上訴。

當年案件關鍵是房委會於01年10月開始凍租及延遲檢討租金，是否違反《房屋條例》第16條。該條例規定房委會作出「更改租金的釐定」時，不能超過「租金與收入中位比例」的百分之十；而新租金的生效期，必須與舊租金相隔最少三年。苗禮治在判詞指，「更改租金的釐定」是措詞不當的典型例子，若可解作減租，便會限制了房委會減租的權力，並非立法原意。

判南豐陳廷驊公司省回2.5億稅

2013年11月，已故南豐集團創辦人陳廷驊生前持有的興智投資有限公司，反對稅局就03至06年所持股票的未變現利潤徵收利得稅，與稅局纏訟6年。終院五位法官一致裁定稅局敗訴。

苗禮治在判詞指，未變現利潤是否可評稅決定權在於法庭，不屬會計師的範疇。新的會計準則目的是讓投資者及市場透過財務報表理解公司的狀況，非為稅務而設。法官又指，按基本原則，利潤在變現前不能評稅，也不能是預期的，興智投資有權將毋須課稅的未變現利潤除去。最終興智投資可省回2.5億元利得稅。

去年稱身體不宜長途旅程 不再來港審案

去年9月，終院非常任法官施覺民（James Spigelman）據稱因「港版國安法」而辭職，苗禮治其後接受《明報》訪問時，亦以身體不宜長途旅程為由，稱不再來港審案，又表示自己兩年前已從終院退休。

其後他接受傳媒查詢時形容，施覺民請辭不智，並稱確有全體海外法官請辭的可能，但他希望不會發生；對於「港版國安法」如何影響香港言論和集會自由，他當時稱要視乎北京如何實施。

苗禮治於2015年獲頒授金紫荊星章。

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