支聯會被禁舉辦「毋忘六四」遊行及六四維園燭光集會，支聯會秘書蔡耀昌今午在上訴聆訊被駁回後，表示在原有六四集會的時間，支聯會不會以組織名義到場參與，常委、成員和義工等也不會以相關身份到場，自己也不會在今年六四當晚進入維園，可能會在其他地點進行個人的六四悼念。支聯會副主席鄒幸彤下午在facebook指，會以個人名義在6月4日晚上8時，「在大家都能看到的地方」點起燭光。

鄒幸彤在帖文中稱，政府禁止維園燭光集會及上訴被駁回是一如所料，而在目前法律環境下，對支聯會無法再以組織名義主辦維園的燭光悼念表示抱歉，形容是「有負大家所托，愧疚萬分」。

她指在組織身份之外，他們是有自主行動能力的個人，「無法正式組織，我們便如水行動；沒有領袖牽頭，我們也能自動自發。」認為經歷了2019年洗禮及31年燭光集會，大家早就知道6月4日該做甚麼。

「政府能禁止一個場地聚集 不能禁止香港每個角落亮起燭光」

鄒幸彤表示，會以個人名義，在6月4日晚上8時，遵守這已有32年的約定，「在大家都能看到的地方，點起燭光。政府能禁止一個場地裏的聚集，不能禁止香港每個角落亮起燭光。愈是想刻意撲滅，燭光只會愈燒愈廣，並終將成為焚毀專政的烈焰。」

她寄語港人此刻要盡每人的一分力，在嚴寒中守住這燭光，守住良知的底線及僅餘的自由，「只因專政貪得無饜，委曲並不能求存，只會換來紅線的無盡擴張。唯有堅守陣地，以行動捍衛立場和原則，才能爭取到生存的空間。今年6月4日，讓我們繼續以燭光，為死者爭公義，為生者衛尊嚴。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）