【本報訊】約30名太古可口可樂香港有限公司營業部員工昨日發起工業行動，抗議資方趁疫潮以優化薪酬架構為名，實質強迫員工接受減薪。工會表示，有員工變相減薪達7,000元，要求公司恢復舊制或提供優厚離職方案，若談判破裂將有升級行動。

佣金計算被指商業機密

據了解，太古可樂營業部共有約40人，今次行動約有30人參與。昨早9時，他們身穿印有可口可樂標誌的紅色T恤，頭戴寫有「血汗工廠」、「用完即棄」等字句的紅色頭巾，於沙田小瀝源太古汽水廠門外抗議，高叫「強迫減人工，唔肯當辭工」、「出糧龍門任佢搬」等口號。

參與行動的員工欲前往公司大堂靜坐，遭到阻止，員工改於大門外聚集，等候高層。約10時，員工代表獲安排與資方談判，至中午12時半仍未達成協議。

太古飲料（香港）職工總會會長卓漢文指出，員工的薪酬架構分為底薪、基本佣金及表現評核佣金，舊有制度下，三部份均不設上限，每年會根據公司營利調整，通常加幅約3%。資方本月初發出通告改變薪酬機制，兩項佣金過往曾有的加幅將取消，計算方式亦以商業機密為由而未有清晰提供，底薪將設「封頂 」線17,000元，大部份員工變相每月減薪2,000元至一萬元不等。

以一個擁25年年資的員工為例，每月人工可達3.7萬元，新制度下變相減薪約7,000元，因底薪已到頂，即不會再按年資加薪，「喺度付出左廿幾年血汗青春嘅同事冇人工加，點會係一個優化嘅薪酬方案？我都唔知點解佢地（管理層）會講得出口。」

香港太古可口可樂昨午發表回應稱，經過與相關同事及工會代表多次溝通後，公司已應其要求，在薪酬方案上作出多項調整，包括建議再度提升底薪，並在銷量達成率方面給予四年調整期，讓同事有足夠時間適應制度轉變。資方亦建議設三個月特別過渡期，其間新舊制度並行，讓同事更快適應及理解新制度。