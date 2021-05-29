政府推出「疫苗氣泡」，放寬食肆防疫限制，但以員工及顧客先接種疫苗為前提。行政會議成員、立法會飲食界議員張宇人今早在商台節目指，現時有約500至600間食肆有設C類，即必須員工打針及顧客須使用「安心出行」，相信參與C及D類的食肆數字會上升。他又批評不接種疫苗的人士自私，不認同有僱主「無謂強迫」員工打針的說法。

7月起推兩個月7折優惠予已打針食客

張宇人說，飲食業會於7月為已接種疫苗的顧客提供7折優惠，4人一枱，為期兩個月。他預料大型食肆需時安排員工打針，故相信稍後參與C及D類的食肆數字會上升。他指今年業界母親節生意僅是兩年前的七成，目前周五、六、日的生意較穩定，但平日周一至周四仍「飄忽」。

張並稱，員工接種疫苗不止是為公司生意，亦是為自己、家人、同事、顧客及整個社會，亦認為如果管理層及僱主自己都已接種疫苗及支持打針，「啲員工唔會唔制（打針）」。他不認同有僱主「無謂強迫」員工打針的說法，「咩叫強迫啫？大家保護自己，如果老闆喺食肆有返工，大佬呀，我啲員工唔打針，我驚過你啦！我打咗針你唔打針，有冇搞錯？即係你唔想保護我呀？你領咗嘢返嚟畀咗我咁點呀？畀咗人客咁點呀？畀咗啲同事咁點呀？」

姚思榮：中澳通關仍以打針為前提 若未解決與海外更難通關

旅遊界立法會議員姚思榮在同一節目則說，最近重開本地團，較觀望的人士亦開始打針，但比例仍不算高，當中管理層接種比率較高，相信旅遊界打針比例會逐步提升至高於香港市民普遍接種率。

他續說，重開本地團最多只惠及十分之一旅行社，而目前趨勢，即使與澳門及內地通關都是以打針為大前提，若「內循環」未解決，與海外通關的空間更難，促政府盡力解決與內地通關問題，如果日後恢復跨境遊，亦會與業界商討景點及旅行社向已接種疫苗市民提供優惠。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）