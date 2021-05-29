《蘋果基金季刊》

2021年5月 第51期

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基金動向 ：

「蘋果日報慈善基金」繼續會撥款資助社福機構及慈善團體舉辦各類型服務計劃。2021年第1季「社福機構專戶」申請共收到37份申請計劃書，經愛心基金委員會完成審批後，共有23份計劃書獲批，撥款金額約逾70萬元，獲批結果已個別通知各申請單位。

報道全文：

蘋果基金｜2021年第一季「社福機構專戶」申請獲批資料

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而第2季「社福機構專戶」申請將於6月25日（星期五）截止，歡迎各社福機構把握時間申請。

報道全文：

蘋果基金｜2021年第二季撥款 接受社福機構申請 25/6截止

申請資料下載：https://bit.ly/adcf_download

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另一方面，在2021年，海洋公園在疫情下重開後，再與「蘋果日報慈善基金」合辦「香港海洋公園暨蘋果日報慈善基金遊樂日（2021）」，透過非牟利機構或慈善團體協助本港低收入家庭成員申請3至6月的海洋公園門票。

報道全文：

蘋果基金｜海洋公園遊樂日2021門票 接受慈善機構申請星期一至四參觀

申請表下載：https://bit.ly/adcf_download

基金動向：壹義工隊活動

疫情超過一年，影響了很多癌症病人的生活，除了覆診受影響外，癌症機構提供的小組活動均受到影響。最近疫情稍為放緩，基金在可行的情況下繼續舉辦活動，供基金的受惠個案（又稱暖流之友）參與，填補現有服務空隙。今次基金關顧主任就在一個清涼的下午與兩位患肺癌的同路人一起外出，在海濱公園走一走，讓作為倖存者的青婆婆（暖流之友編號：C4501）及英嬸（暖流之友編號：C4347）鬆一鬆，談一談，互訴近況及彼此服用標靶藥的心得，在一見如故下透過外出及分享減壓，彼此鼓勵繼續抗病。

報道連結：

蘋果基金｜肺癌病人 外出走走 互相扶持 有益身心續抗病

在陽光普照的一天，「蘋果日報慈善基金」關顧主任相約基金兩位居住在同一個屋邨，丈夫因工業意外離世的緊急援助個案遺孀媽媽—深圳灣大橋車禍遺孀「黃國興遺屬」及皇后山地盤意外遺孀「洪明偉遺屬」）出來見面，分享彼此近況，亦使她們有機會互相認識及分享突然喪夫之痛。

活動當日，透過彼此互相認識及分享，使黃太及洪太對喪夫之痛產生共鳴，有同坐一條船的感覺，了解彼此面對相同問題或處境，構成同舟共濟，互相認同的感覺，產生情感上的互相支持，達到同路人互相扶持的效果，肯定自己的情緒轉變及歷程，從而釋放個人的能力，憑自我力量解決困境。

報道連結：

蘋果基金｜撮合深圳灣及皇后山意外遺屬媽媽互相認識 發揮同路人力量互相扶持

暖流之友（節錄自《蘋果動新聞》「免費專區」） ：

現時，「蘋果日報慈善基金」的緊急及非緊急求助個案報道，主要在《蘋果動新聞》以網上報道形式刊登，以呼籲讀者捐款。讀者可集中在「免費專區」（https://hk.appledaily.com/free/adfundhk）瀏覽。刊出報道後，求助個案會正式成為「蘋果日報慈善基金」的受惠個案／服務使用者，即「暖流之友」。每個個案均使用化名作為稱呼及使用獨一的暖流之友編號，以方便讀者進行指定捐款。

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「梁先生」暖流之友編號：C4758

2021年1月11日在新界葵涌貨櫃碼頭南路發生貨車猛撼拖頭車尾的嚴重車禍，跟車工人梁先生慘遭斷腳重創，入院搶救後須截去左腳保命，身為家庭經濟支柱的他，今後恐喪失工作能力，一家生計陷入徬徨。太太遂向基金求助。基金先遣關顧主任已派發兩萬元緊急援助金予「梁先生」一家應急及關顧其家庭需要。

報道連結：

葵涌跟車工遭拖頭劏腳截肢 妻盼丈夫堅強活下去

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「洪明偉遺屬」暖流之友編號：C4759

2021年2月23日，在粉嶺皇后山公屋地盤，工人洪明偉獨自在34樓高位置的吊船上工作，其間懷疑失足墮下，昏迷不醒，當場不治。死者為家庭經濟支柱，妻子及2名年幼女兒境況堪憐，遂向基金求助。基金先遣關顧主任已派發兩萬元緊急援助金予「洪明偉遺屬」應急及關顧其家庭需要。

報道連結：

皇后山奪命工傷｜遺孀徬徨身後事 6歲幼女：爸爸聽日就返嚟

「阿曼」暖流之友編號：C4760

阿曼的42年人生中，付出與收穫從來不對等。童年經歷家暴，少女時期慘成人球，近年獲派公屋，原以為苦盡甘來，卻於2018年確診「舒威特氏徵候群」(Wells Syndrome)，成本港首例。一年後，阿曼確診另一罕見病「過敏性肉芽腫血管炎」(EGPA)。兩種病的患病率僅100萬分之一及10萬分之一，阿曼卻連番「中獎」，需服用高劑量類固醇及免疫抑制劑控制病情。近日，醫生發現阿曼肝功能已難以承受藥物治療，建議她自費接受生物制劑注射，半年療程藥費逾16萬元，阿曼曾申請資助，卻因哮喘病情穩定，不符合申請資格。基金盼各位善長能支持「阿曼」，助她抗病。

報道連結：

求助無援｜坎坷女兩罕見病夾擊 失禁出疹甩頭髮 避途人目光僅深夜外出

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「陳積榮」暖流之友編號：C4763

前TVB藝員陳積榮（Jeff）2020年8月確診患上第四期肺癌，面對龐大醫療費用，Jeff拍片親述身體狀況，並獲不少有心人籌集約80萬醫藥費。經過電療、第一代標靶藥及第一期免疫治療，情況曾經好轉，本身約5厘米的腫瘤縮細了三分之一。個性積極正面的Jeff不時拍片分享近況，但自2021年1月12日38歲生日後，短片數量減少，直至3月2日，Jeff好友孫慧雪透過IG出post，再次為Jeff籌醫藥費。

基金曾盼各位善長能支持「陳積榮」，助他抗癌，惟他已於5月15日不幸離世。

報道連結：

陳積榮癌細胞擴散摧毀生活 願與病魔共存換回基本活動能力

「梁嘉健遺屬」暖流之友編號：C4729

2021年4月14日下午約2時半，54歲工人梁嘉健在啟德郵輪碼頭一地盤用貨車吊臂，吊起6塊鐵板期間，綑綁鐵板的鐵鏈鬆脫，鐵板擊中工人，工人失平衡由貨車上墮到地面，當場昏迷不醒，被送往聯合醫院，惟經搶救後證實不治。死者為家庭經濟支柱，與51歲妻子育有一名讀中一的兒子，並照顧年邁母親，惟妻子長期失眠，無法做兼職養家，遂向基金求助。基金先遣關顧主任已派發兩萬元緊急援助金予「梁嘉健遺屬」應急及關顧其家庭需要。

報道連結：

奪命工傷｜男工人遭600公斤鐵板擊斃 家人向患癌母隱瞞死訊

暖流之友跟進 ：

5月母親節前夕，基金關顧主任與3年前經歷了空少兒子意外溺斃之痛的一位媽媽，再到墳前向這位空少兒子一起鞠躬紀念。

3年前，對這位不願再出鏡的單親母親來說，是哀慟的一年，因為她任職空少的兒子在外地因意外而溺斃。她在心理上受到嚴重打擊，一夜間從兩母子相依為命，變成獨居一個人生活，「我現在無兒子送終，在家死了也沒有人知道」。

3年來，基金一直與這位苦命媽媽同行，由最初關顧主任往醫院派發緊急援助金；之後到母校出席追思會；到殯儀館出席葬禮；到之後電話及親身慰問；一起往墳場探望兒子；處理善款；節日送暖及派發防疫用品等，從未間斷。

這位媽媽表示3年來，感受到關顧主任職員對她真誠的關心，是真心的，不是造作的，是用行動做出來的，不是只說門面說話的。她多謝當時基金在醫院大堂現場向她發放緊急援助金渡過難關，而且多謝在疫情下到她家附近向她派發防疫用品抗疫。

報道連結：

蘋果基金｜意外溺斃空少兒子捐器官救四人 母親三年來墳前延續愛

蘋果基金｜將軍澳紀念花園 紀念器官捐贈及遺體捐贈者

梁小姐原有一個一家四口的家庭，惟2020年7月，她的丈夫駕駛客貨車往送貨後失去聯絡，梁小姐在警方陪同下四出找尋，結果發現客貨車停在路邊，丈夫懷疑病發倒斃車內。梁小姐大受打擊，每當夜闌人靜時更哭成淚人，幼女更因此缺乏安全感，經常需要媽媽在身邊。即使事隔接近1年，每當梁小姐看到最近關於家庭悲劇的新聞報道時，均會勾起自己喪夫的回憶，情緒跌至谷底，無法發洩。

最近，基金關顧主任鼓勵梁小姐跑步重新振作，她決定抖擻精神，藉著練習跑步重拾昔日跑步的興趣。當日，是梁小姐經歷丈夫離世後的第一次跑步。當日她與基金關顧主任一起練跑，小試練跑5公里。雖然當日烈日當空，又有上斜及下斜的路段，但過程感覺舒暢。

梁小姐的丈夫為家中經濟支柱，她的長女已投身社會工作，幼女仍然讀小學。丈夫猝死令她們全家頓失依靠，當時基金關顧主任有見及此，馬上相約梁小姐見面並派發一萬元緊急援助金予她應急及關顧其需要。其後，基金亦繼續動用所籌善款資助梁小姐一家之後的日常需要。

報道連結：

蘋果基金｜丈夫不幸猝死 遺孀媽媽藉練跑重拾興趣 踏出第一步走出情緒困境