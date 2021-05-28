馬屎埔農夫阿戴被發配華山復耕，挖出大量疑損害農作物生長的石頭。另一馬屎埔農夫、受發展影響的漁農戶聯會代表謝達仁指，自己早前經「特殊農地復耕計劃」被發配至古洞北馬草壟荒地，不但面積較細，更引來附近同受發展影響的農夫不滿，他斥局方派地準則黑箱作業圖「陰乾農業」，強調「農業對香港人係有貢獻」，促局方盡快與全體農夫召開會議。發展局回覆時未有正面回應會否召開農夫大會，但強調會繼續跟進農夫需要。

馬草壟原不在復耕地之列 政府冇諮詢居民惹不滿

受古洞北／粉嶺北新發展區第一階段影響的合資格農戶約有30名，發展局至今共收到14份復耕計劃申請。農夫謝達仁說，包括他和阿戴在內的12名農戶，去年4月獲發展局通知初步分配不同的復耕地，其中他與另外5人分配到華山、4人去竹園，阿戴和另一名農夫則被發配到木湖。惟去年12月，局方把原本分配予他和幾名農夫的「華山地」，改配予另外4戶農戶，阿戴卻被改到華山，農夫曾要求發展局解釋但不果。直到今年3月2日，發展局突然發信，向謝表示會分配古洞北馬草壟的土地予他復耕，並邀請他同月10日去講解會及視察。他說，另有4名農夫也被發配至馬草壟。

謝說，馬草壟並不在「特殊農地復耕計劃」的5處復耕地之列，質疑馬草壟復耕地未曾諮詢當區居民，因曾問過區議會和古洞相熟的農夫，均表示對馬草壟復耕地不知情；亦問過發展局，局方則稱問過村長和鄉事派，「話鄉長村長嗰啲話會通知居民喎，咁就當諮詢咗」。他說，由馬屎埔坐小巴到馬草壟，單程要90分鐘，屆時農夫將難以賣菜。

他又稱，古洞北也是發展區，同樣有需要復耕的農夫，「點解唔將馬草壟嘅地畀返古洞嘅農民？」結果同月10日到場視察時，就有古洞北農夫抗議，而當日亦「開唔成會」。及後局方再次來信，聲稱已在10日安排了視察和講解會，催促他盡快繳交重置耕種場地計劃書。

農夫質疑發展局誤導 要求開會交代

他不滿局方做法，遂再次去信，惟不得要領。上月初再與其他農夫向局方發公開聲明，批評局方說法誤導，要求局方盡快與所有受影響農夫召開會議，但至今沒有收到回覆。

他說，地政處年初已張貼收地通知，要求他在上月1日前交出其住屋和農地，但現時情況膠着，「我哋嘅復耕係點樣？完全係零資訊」，甚至「點青苗」（點算農作物計算補償）的賠償都未收到，「清拆組不停要求交屋，但如果啲嘢未搞掂，冇可能交返間屋畀佢，因為我耕田間屋好緊要」。他批評政府一邊壓迫農夫交屋交地，在協助農夫過渡到新地復耕上，「發展局一路不聞不問不理，使到我哋不知如何是好。我哋而家就好似任人宰割咁」。

復耕地情況「慘不忍睹」

謝形容，華山的情況「慘不忍睹」，以阿戴農田為例，若在馬屎埔相信可種到多4倍的農作物，「以前都叫話有片草地，平整咗，佢（政府）認為可以耕嘅地反而寸草不生，真係好荒謬」。他說，過去發展局曾稱可考慮收地後將馬屎埔的泥土挖去復耕地，「而家就好似有個示範單位畀我哋睇到，係好唔理想嘅耕種地方」。

他表示，去年獲發配的華山復耕地有0.7斗（約5,000平方呎），但自己在馬屎埔的農地有逾1斗（逾7,260呎），但當局解釋用航拍機測量菜田只有0.7斗，「果樹嗰度呢？佢無計」。而馬草壟復耕地，他僅獲發0.47斗（約3,400呎）。他指，當局未有解釋復耕地「縮水」的原因，派地面積和位置等準則，農夫拒絕後會否重發其他土地復耕等，當局同樣未有解釋過。

他斥，過去20幾30年，「（政府）絕對係陰乾農業。而家有志於耕田嘅人係仲有嘅，但一個收地就全部殺晒」。對政府來說，農夫不像地產業，沒有甚麼經濟效益，「但農業對香港人係有貢獻」。

他說，政府常掛在口邊的農業園，一來未必如期落成，二來是主打高科技生產，例如利用特定光譜種菜等，「嗰啲全部都係用化學品養出嚟嘅東西，我哋傳統農業紮根土地」。他說，見到華山復耕地，令他十分卻步是否接受馬草壟復耕地，至今未有簽約，面對隨時被收地，「未來真係無打算」。

發展局回覆冇交代分配準則

發展局回覆指，復耕計劃下會物色合適的政府土地及提供基本工程和配套設施，如農地的土壤、水源、電力、排污等，亦提供留宿和儲存農具的農舍設施。局方未有具體說明分配復耕地的準則，僅稱會視乎的復耕地的供求及參考受影響農地的面積，分配復耕農地並以可負擔租金租予申請農戶，復耕地的選址經過相關專業部門評估；部門一直與農戶保持聯絡，在合理可行的情況下盡量照顧他們的要求。

局方表示，去年初步物色3幅位於華山及打鼓嶺的復耕農地，但當中打鼓嶺農地受地區人士反對，隨後另外物色了一幅位於馬草壟的復耕農地，現正按申請農戶的遷出時序，把可供復耕的農地作分配。局方指，上年第四季遷出的4名粉嶺北包括馬屎埔農戶，已獲分配於華山農地復耕，除1位仍未作決定外，其餘已開始復耕，局方一直有與該名未作決定的農戶聯絡；另外5名須在今年首季遷出的農戶，獲分配馬草壟復耕農地。

局方承認所舉辦的實地視察及講解會，相關農戶未有出席，但會繼續跟進。至於全體農夫大會，局方未有正面回應。

局方指，餘下有5位今年第三季開始分批遷出的農戶，會根據其遷出時間表而提供復耕選項。受影響但仍未提交申請的農戶，已透過社工隊聯絡。局方又稱，復耕農地有限，未必能滿足全部申請農戶的要求，已同時向受影響農戶提供位於古洞南的農業園作為復耕選項。

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