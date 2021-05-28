【本報訊】網民去年5月發起反國歌法及反國安法遊行，在銅鑼灣及灣仔一帶游擊堵路。年輕地盤工聲稱當日陪胞妹及其男友到金鐘香港公園視察婚照拍攝地點，遇上防暴警截查，被搜出身藏士巴拿及索帶等。裁判官王證瑜昨裁決指，當日正值灣仔一帶發生刑事毀壞及非法集結等事件，被告又帶備印有「光復香港 時代革命」英文譯音的T恤，加上他對攜有涉案物品的解釋並不可信，相信他必然會參與灣仔一帶的公眾活動，並會使用該等工具，裁定罪名成立。

被告陳鉑朗（24歲）被控管有物品意圖損壞財產罪，指他去年5月24日在金鐘海富中心行人天橋管有兩把士巴拿、一把剪刀及一包索帶。

不信地盤工作用

裁判官王證瑜昨裁決，接納警員大部份證供，相反認為被告的證供多處不可信，包括未能交代他指稱是工作工具的涉案物品到底用過幾多次、使用率及何時用過。

王官不接納被告解釋當日因為出門太急，未有執袋才將士巴拿、索帶等物帶出門。當時灣仔與銅鑼灣一帶爆發包括縱火、非法集結和刑毀等事件，被告袋內又帶備一件印有「GWONG FUK HEUNG GONG SI DOI GAK MING」字樣的黑色T恤，有關英文譯音正是示威者常用口號「光復香港 時代革命」。王官認為，被告當日必定是有意圖參與灣仔與銅鑼灣一帶的公眾活動，且必定會使用涉案士巴拿等物品。

辯方求情呈上多封求情信，讚賞被告孝順顧家，善良誠實，希望法庭從輕發落。王官決定先索閱背景報告，將被告還柙至下月10日判刑。

案件編號：ESCC2300/20