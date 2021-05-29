警方早前拒絕就六四維園燭光集會批出不反對通知書，公眾集會及遊行上訴委員會今早聆訊，以「疫苗接種不理想」及限聚令為由，駁回支聯會上訴。

巿民均認為疫苗接種不理想為事實，但認為政府以此為由反對六四，純屬政治打壓的藉口，更有年輕人哽咽，盼在失去燭光的時刻，港人仍然不要忘記集體的傷痛，亦有年輕巿民指銘記歷史與堅守初心是港人對付極權最有力的武器，呼籲大眾堅持。

學生斥委員會的說法荒謬：旺角咁多人啦

不願上鏡的高級文憑學生K指直斥委員會的說法荒謬，「大家可以見到旺角咁多人啦，甚至乎政府都會搞年宵啦，惟獨就係ban一啲有政治（色彩）嘅集會，其實完全係用防疫嘅名義，去打壓人哋表達自己嘅訴求嘅（自由）」，指自19年起和平集會亦會被阻止，直言政府只會打着不同的旗號去作政治打壓，形容是「前車可鑒」。

K指，更年輕一代可能自小就被洗腦，在歷史被竄改時，擔憂他們會遺忘真正的歷史。今年六月四號的晚上，維園第二年失去燭光。

被問及有沒有話想送給仍在默默堅持的香港人，K一度哽咽，「我哋係學生、係年輕人，就要為呢個國家出一分力，希望大家記得個初衷」，冀望港人不要忘記六四。

市民批政府藉疫苗接種率打壓

27歲的Michael並沒有接種疫苗，亦坦承疫苗接種率不理想，「（接種率）係唔理想嘅，但我覺得唔係因為巿民任何嘅問題」，指疫苗的安全性本身難以令人信賴、政府又無法給予巿民信心接種疫苗，才會造成接種率不高的情況。

對於政府屢以接種率不高為由推出各種政策，他則戲謔稱：「接種率應該咩都可以攞嚟賴嘅，即係失業率好高，都係因為接種率唔高啦！」指限聚令及疫苗接種率僅為政府「試圖體面地」打壓巿民集會自由的工具，更指政府會以同一藉口打壓「睇唔順眼」的集會，即便疫情過後，亦會以各式各樣的藉口作政治打壓：「把尺就喺佢哋嗰度。」

對於香港社會的現況，他直言已與內地沒有太大分別，「咁你會見到，好似同大陸無分別囉，呢個（本來）係我哋香港嘅特色，可以自由去表達自己意見、集會、遊行咁」，但他指「總會有班人係喺到嘅」，待要發聲或行動之際會再出現，指失去集會的機會無法令民意消失，亦不會令香港人忘記，直指銘記歷史與堅守初心，是港人對付極權最有力的武器，並指政權所做的種種「人在做，天在看」。

「事實就係事實，發生過就係發生過」

身為一子之母的Sherman，並不相信政府指疫苗接種率低而拒批六四集會的說辭：「無關疫苗呢件事囉，我覺得佢都係唔會批囉」，認為限聚令、疫苗接種率只是政府不想巿民集會的藉口。

她早前從新聞中得知歷史等不同科目的教學方案被修改，坦言相當擔憂，指自己年幼的兒子接受教育時，「應該都俾人改得幾嚴重吓」，或只能靠自己去告訴他真相，「（但）都要嗌佢哋，唔好唔記得呢樣嘢，一定係要，唔好俾佢哋完全消失係呢個世界上」。她指因為家庭的因素無法移民，只能卑微地寄望情況不要再惡化。

她又指，雖然面對前路的種種不確定，政權篡改歷史早在無聲中進行，但仍眼神堅定地說，「佢點改都好，事實就係事實，發生過就係發生過，真相就係真相，佢點掩蓋都好，始終都會有人記得。」

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