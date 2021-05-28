【本報訊】即將通車的屯馬綫新車站原為沙中綫大圍至紅磡段，工程延誤兩年多，超支逾百億元。運輸及房屋局局長及陳帆昨日宣佈通車消息時卻輕描淡寫形容，沙中綫是鐵路項目管理中的印記。至於紅磡至金鐘過海段能如期明年第一季通車，他亦無法承諾，只表示工程「追得幾多得幾多。」

過海段「追得幾多得幾多」

沙中綫大圍至紅磡段原定2018年底通車，但因掘出宋代古蹟而需停工近一年，其後多個車站工程又爆出醜聞，紅磡站新月台被揭發涉嫌剪短鋼筋，港鐵五名高層要下台，港府要設獨立調查委員會徹查事件，工程費超支百多億元。

記者問陳帆會否向港鐵追究沙中綫醜聞責任，他回答說：「沙中綫整個項目喺我哋嘅鐵路項目管理中係個印記，我哋需要總結經驗，日後讓我哋可以做得更好。」

政府已表明不會向港鐵支付13億元的項目管理費，其他因管理不善而導致超支的責任問題，現時仍與港鐵進行探討。至於沙中綫過海段，陳帆含糊其辭說，進度有相當嚴峻的挑戰，港鐵正加大力度趕工，「追得幾多得幾多，趕得幾快得幾快。」

陳帆一方面承認由港鐵承辦新鐵路的做法有不理想的地方，一方面表明，未來多條新鐵路，包括屯門南延綫、東涌東綫、北環綫及洪水橋站都繼續交由港鐵負責，因為這些新支線與港鐵營運網絡有關聯，日後如有獨立的新鐵路綫，不排除會公開招標。