【本報訊】網民前年9月15日發起「港島行街」遊行，其間一名男學生被指用白色膨脹膠損毀港鐵灣仔站鐵閘。學生經審訊後被裁定刑事毀壞罪成，辯方昨透露，被告已獲大學取錄，故寧捨更生中心判刑，要求判處短期三個月監禁，好趕及開學。惟裁判官劉綺雲認為案情嚴重，被告行為可能會對人命財物造成嚴重損傷，不適宜判處短期監禁，決定依從報告建議，判他入更生中心。

被告陳銘彥（20歲）被控刑事毀壞罪，控罪指他於灣仔站A1出口損壞港鐵鐵閘。辯方求情指，被告明白獲判更生中心的好處，但因更生中心一般刑期三至九個月，為趕及開課，被告請求法庭判三個月短期監禁。被告還柙期間已認錯，算是遲來的悔意，他亦願向港鐵賠償1萬元損失。

判入更生中心

裁判官劉綺雲判刑指，被告自幼體弱多病，不能應付劇烈運動，為此感到自卑；初中時讀通識科，開始關心社會，惟後來的反修例事件牽動其情緒。被告被捕時，手臂因遭玻璃𠝹傷，入院發現患有先天性心臟位置不正。劉官指案發日灣仔港鐵站有縱火事件，港鐵安排人群疏散。雖然涉案出入口已關閉，但站內仍有職員，被告並向另一人提及「幫我睇住，一陣點火」，一旦真的有人點火，將危害站內人士生命安全及設施損失，事件最後沒造成更大的影響，實屬僥倖，最終判被告入更生中心。

案件編號：ESCC947/20