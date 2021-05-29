商界響應政府呼籲紛紛推出抽獎等方式「谷針」下，接種及預約接種疫苗人數持續上升。周六（29日）單日合共有42,500人接種疫苗，創4月13日40,500人新高；其中接種中國科興滅活疫苗首針及第二針人數共有約14,500人，較周五（28日）增加800人，甩底率約3%，其中約9,600人打第一針，亦是自3月23日以來最多；單日接種德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的人數亦有約28,000人，較前一日急增6,100人，甩底率同樣為約3%。

預約人數方面，10,500人預約科興，數字與前一日相同；預約BioNTech人數則升至17,700人，較周五增2,600人，在官商合力谷針、雙程證准登記及地產商送樓下，單日打第一針及預約接種人數齊升。

單日共14,500人接種科興

政府晚上公佈的疫苗接種數字，自2月26日起，至今已是第93日。累計有約1,342,200完成第一針，包括約764,600打BioNTech，以及約577,500人打科興；至於已完成兩針則有約986,600人，當中約562,000人打BioNTech以及約424,600人打科興。

周六單日接種科興人數有約14,500人，當中約9,600人打第一針，亦是自3月23日以來最多，惟打科興第二針人數則較前一日回落，由6,000人跌至4,900人。而接種BioNTech人數亦繼續上升，今日約有28,000人。

至於預約數字，BioNTech繼續上升。單日共約28,200人預約接種，當中10,500人預約科興，與周五一樣；約17,700人預約打BioNTech，較周五增加2,600人，亦是自5月4日之後最高。

相關報道：1日接逾4千雙程證人士預約打針 聶德權籲市民3個月內接種疫苗

16人不適送院 14人已出院 2人擅自離開

另外，再有16人周六接種疫苗後不適送院，當中有4宗是接種科興。而16宗送院個案中，14人已經出院，而另外亦有2人擅自出院。

而擅自出院個案中，同樣來自元朗體育館社區疫苗接種中心，接種第一針BioNTech復必泰。1人為36歲女子，打針後出現心悸，於中午12時01分送往博愛醫院後情況穩定；另1人為56歲男子，打針後出現暈眩，於中午12時37分送往博愛醫院後情況穩定，2人經診症後未有遵從醫生勸告自行出院。

其他的個案，分別有一名38歲男子接種第一針BioNTech復必泰後，出現血管迷走神經性昏厥，另有一名37歲女子接種第二針BioNTech第二銲後，出現下肢麻痺及氣促。2人送院後情況穩定並已出院。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）