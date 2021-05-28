【本報訊】政府統計處昨日公佈修訂2020年12月綜合消費物價指數按年變動，由原先的-0.7%調整至-1%。按照票價調整機制方程式，港鐵須修訂2021/22年度整體票價調整幅度，由原先的-1.7%修訂為-1.85%。新票價下，大部份票價減一毫，最大減幅為四毫，但亦有部份票價未受惠。

都會票提供50元折扣

新票價將於今年6月27日生效，直至明年1月1日。港鐵公司將以額外資源提升票價調整機制內承諾為期六個月的3%車費扣減優惠至3.8%。

票價調整後，98%的車程車費會下調最少一毫，35%會下調兩毫或以上。

根據票價調整機制，整體票價調整幅度是一個加權平均數，所有港鐵、輕鐵及港鐵巴士票價在調整票價後的整體加權平均值，必須等同-1.85%。

港鐵並公佈， 乘客購買今年7月至12月的「全月通加強版」及於今年7月1日至明年1月1日期間購買「港鐵都會票」，將可享有50元折扣。 六五折「早晨折扣優惠」計劃則再次延續一年至明年5月31日。

港鐵表示，會繼續為各個層面的乘客群，每年提供超過17億元的恒常優惠，例如港鐵學生乘車優惠計劃等。

港鐵又稱，合計本年度下調票價、車費優惠及早前因應疫情而提供的特別車費安排，港鐵公司共承擔26億元。