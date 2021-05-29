前立法會議員許智峯去年12月流亡海外，其中西區區議員職務因而受牽連，民政事務局早在今年1月已表明會暫停向他發放區議員酬金、津貼和開支償還款額，許其後亦宣佈其中環區區議員辦事處正式終止運作。但由於許未有正式提出辭任，政府今日才宣佈許智峯即日喪失擔任議員的資格，刊憲出缺其中西區區議會中環選區議席。

民政事務署指由於許智峯自今年1月28日起連續缺席中西區區議會的所有會議，亦沒有在喪失資格限期完結前取得中西區區議會的有關同意，根據《區議會條例》，任何民選議員如連續4個月沒有出席有關區議會的會議，而又沒有在該限期完結前取得該區議會的同意，則該議員即喪失在其餘下的任期中擔任議員的資格。因此，許智峯今日即喪失擔任議員的資格，其議席亦由今日起懸空。民政事務總署署長稍後會就有關議席出缺刊憲。

中西區區議會是許智峯踏入政壇的起點。2011年，他以29歲之齡擊敗建制派對手成功當選中環選區區議員，並兩度連任。許智峯在區議會的抗爭表現都備受關注，2014年，他在區議會抗議《基本法》撥款黑箱作業時被抬走，一抬成名；2017年曾在開會期間與時任前中西區議員陳捷貴因「爭咪」起衝突，兩人互有推撞，報警處理；又在2018年中西區議會財務委員會因欲阻撥款通過、其間涉撞跌時任區議會副主席陳學鋒等。

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