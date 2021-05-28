【本報訊】60年代開始多次無牌藏槍的「槍王」劉以禮，2018年再在住所被捕，搜獲18支手槍和長槍以及近2,000發彈藥，昨在高院認罪。被捕後向警方稱「興趣好難戒得甩」的劉現已73歲，他求情時指患強迫症，無法控制收藏槍械的欲望，但法官指醫生稱可以治療，反映劉只是不願自制，又言本案對劉居住地區甚至整個香港的治安有嚴重風險，劉目無法紀一再犯案，須加刑阻嚇，判他入獄六年兩個月。

無牌管有槍械及彈藥罪最高可判監14年，劉以禮有五次同類定罪紀錄，分別於1966、1977、1984和1999年判刑。辯方指劉從事潛水工程50年，1971年熱心參與佛山號輪船翻沉海難的打撈搜救，僱主和僱主的行政會議成員友人為劉撰寫求情信。

被告：控制唔到自己

辯方指劉無意使用槍械，純粹收藏，每日放工回家會拆散和重組槍枝，背後原因與其執着強迫症有關，他1998年已確診，去年仍未消除。法官李運騰引述精神科報告指劉重犯機會低 ，因藏槍嗜好可以戒除，「醫生話想戒可以戒得甩，即係佢唔想戒啦」。 辯方強調劉願接受治療。

警方2018年10月25日搜查劉的西貢住所，從浴缸雜物堆中找到兩支長槍；客廳雜物堆中搜獲14支手槍、一支左輪手槍和一支長槍，均放在膠盒，有1,973枚彈藥放在金屬箱，另有槍管、滑架和槍閂等零件，其中兩支槍不能使用。劉承認藏槍，謂：「我都控制唔到自己，畀次機會我啦。」他亦自言是槍迷，興趣「好難戒得甩」，但沒回答槍彈來源。

法官指劉沒有攜帶或意圖使用槍械，惟他把槍放在家中當眼處，沒有上鎖，甚至隨便放在浴缸，不算妥為收藏，容易被歹徒取得，加上槍械和彈藥相距不遠，潛入寓所的有心人要上彈並非難事。法官指劉危害治安，因一再重犯而加刑阻嚇，減刑因素主要是認罪，因劉年邁而「法外施仁」額外減刑兩個月，判監六年兩個月。

案件編號：HCCC327/20