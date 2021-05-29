早前率團訪問北京，並表示願為維護《基本法》、加強香港法院與內地檢察機關交流合作努力的終審法院首席法官張舉能，今日出席資深大律師任職典禮時稱，香港法庭擁有獨立行使司法的權力，不應受任何干預，「純粹基於不同意法庭判決，而對司法機構的獨立性一再提出不必要的質疑，不論質疑是來自香港或內地，也會令法治受損」。

張舉能先祝賀4名剛獲委任的資深大律師，其中包括前財政司長曾俊華政治助理羅永聰的胞兄羅敏聰，以及多次代表律政司處理反修例案件的刑期覆核申請、是律政司回歸以來第2名「升仙」的女大律師林穎茜。張舉能提醒，這次委任不但標誌着大律師生涯重要階段的終點，更代表着4人跨過門檻「成為大律師當中的領導者」。

稱資深大律師有責任為司法機構發聲

張續指，法官嚴格依法執行司法工作，「秉持無懼、無偏、無私、無欺之精神」，法庭擁有獨立行使司法權力，不應受任何干預，直指若有人因持不同立場而任意質疑法庭判決，將損害本港司法公信力，「純粹基於不同意法庭判決，而對司法機構的獨立性一再提出不必要的質疑，不論質疑是來自香港或內地，也會令法治受損，亦不利於維持公眾對香港法庭的信心」。他強調，資深大律師有責任在有機會時為司法機構發聲，捍衞司法獨立，並維護司法機構作為獨立司法機關，在香港和國際間的聲譽。

羅敏聰：好多時香港出現兩極化 立場行先

資深大律師羅敏聰、聶心平及林穎茜庭外接受傳媒訪問，他們均同意資深大律師應為司法機關發聲。羅進一步指出，當公眾對判詞有所質疑，他們便有責任釐清法庭的理據，「因為而家好多時香港出現兩極化，立場行先。如果我哋去睇事實理據，係最穩妥嘅做法」。

羅亦認為，《國安法》生效之後，香港的司法獨立仍然存在，並沒受到打擊，「大家（同業）對於香港司法獨立都係好珍視，我完全睇唔到點解而家呢一刻大家會話香港冇司法獨立」。

對於坊間有聲音質疑昨日10.1遊行案判刑過重，羅指訴訟各方若對判詞有質疑，可透過現有的機制上訴。羅又強調，公眾不應因為不同意法庭判決，便認為「法治已死」，「其實所有判詞都可以上網睇，所有嘢係喺太陽下發生」。

終審法院今日舉行年度資深大律師委任儀式，今年有4名大律師獲委任為資深大律師，包括現任律政司副刑事檢控專員林穎茜，及私人執業的周嘉俊、羅敏聰、聶心平。

周嘉俊現年50歲，持有里斯托理工學院法學士學位，1995年取得大律師資格，專打刑事案。

羅敏聰現年46歲，持有牛津大學文學士（法理學）學位，1997年取得大律師資格，專長為民事法及商業法，處理跨境糾紛、公司法等民事案件。

聶心平現年48歲，持有阿德萊德大學經濟學學士及法學士學位，在香港及南澳洲均擁有大律師資格，專長範圍包括證券及監管法、銀行法、商業法、公司法及保險法訴訟。

林穎茜現年47歲，在香港大學取得法學士學位，2020年取得大律師資格，現任律政司副刑事檢控專員，專責處理刑事上訴工作。她於2004至2008年擔任時任刑事檢控專員江樂士的私人助理，江樂士今日亦有到場。

林穎茜獲委任資深大律師遭質疑 曾多次代表律政司就反送中案刑期覆核

林穎茜曾多次代表律政司處理反送中案的刑期覆核案件。在一名15歲患亞氏保加症的男生投汽油彈縱火案中，律政司不滿原審判刑過輕，向上訴案庭覆核刑期，最後男生被改判入教導所。林離開法院時，遭男生母親追着指罵「賺埋啲陰質錢」。

早前坊間有聲音質疑，林僅持有大律師資格一年，便獲委任為資深大律師。林庭外回應指，她已作為政府律師服務多年，「我已經做咗多年檢控官，我相信首席法官會知道我係咪勝任」。

鄭若驊未回應支聯會辦六四集會是否違《國安法》

典禮結束後，律政司司長鄭若驊被傳媒追問，今年六四能否舉辦集會、支聯會有否違反《國安法》時，她未有回應，快步轉身上車離開。而張舉能離開終審法院時被傳媒追問，如何看待法庭判決被不同政見人士批評，能否守住司法獨立的界線時，同樣未有回應，轉身上車離開。

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