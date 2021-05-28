【本報訊】港鐵屯馬綫將於6月下旬全綫通車，開通的新車站包括宋皇臺站及土瓜灣站。兩站一帶均為舊區，有大量小店在區內營業，鐵路交通網絡覆蓋或帶動租金上升。宋皇臺站位於九龍城區，區內咖啡店「Ring’s Coffee」開業約兩年，老闆Aries說，該區商舖租金因屯馬綫規劃帶動，同樣呎價的舖位租金較三年前急升約三成，「三年前1,000呎吉舖可能講緊五至六萬，𠵱家已經升到成七、八萬，一啲3、400呎嘅舖位都去到五萬左右，係升得好快。」

「希望留得住人情味」

Aries續稱，不期望港鐵站開通後生意額會急速上升，「可能會多5至10%生意嘅」，但相信其業主未來會因而加租，「始終係計營利，點都會加」。他又擔心有業主會以此為藉口加租，逼走部份小店，「我都想做大塊餅，小店一齊良性競爭，希望留得住人情味。」

位於土瓜灣站外的理髮店「Six2 Hair Bar Salon」開業兩年多，負責人Yannes慨嘆，近年區內尤其港鐵站一帶的店舖租金急升，「第二期通車有消息之後又再升」。她的業主早前因疫情暫時擱置加租，她擔心業主或待通車後大幅加租，「我哋呢啲手工舖已經好吃力，再加真係做唔住。」

雖說港鐵站開通後可能增加客流，但Yannes指，土瓜灣屬舊區，對其他區的居民而言未有太大吸引力，現時理髮店的生意亦是以街坊熟客為主，若業主貿然加租，只會令更多小店難以生存。

食肆陽光餐廳於土瓜灣營業多年，負責人王小姐透露，近月業主已加租約一萬元，但為了服務街坊，今年餐廳沒有加價，形容「𠵱家都係夠畀人工，有得交租就已經好好」。屯馬綫通車後或有更多食客光顧，但她擔心業主將乘機加租，「真係希望唔好加，已經好難做喇。」