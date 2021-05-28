國安法頒佈後，文化上的禁制接踵而至。小學教科書連中華民國都被抹去，圖書館列出禁書名單，香港電台帶頭對節目實施政治審查，連學校的擴建計劃，也因校長一言不合而遭無理封殺。

可以預料，禁書名單會越列越長，圖書出版和影視製作的政治審查將無孔不入，民間報刊將沒有生存空間，到最後，基於鼓勵篤灰，普通市民連說一句話都可能惹禍上身。

靠文化開放 中國始經濟成長

香港文化至此已處於窒息狀態，此後黨八股和愛國陳腔爛調將大行其道。

民族文化是民族的生機，是民族這棵大樹得以根深葉茂的土壤。甚麼樣的文化養起甚麼樣的人，甚麼樣的人成就甚麼樣的國族命運。

中國數千年封閉僵死的文化，是中華民族長期積弱的底因。清末民初西方文化湧入，改變中國人的生活習慣，銀行、郵局、女校、鐵路紛紛設立，剪辮子、禁纏足、廢私塾全國風行，生活習慣一改，文化也隨之起根本變化，文化改變，中國人的精神面貌也隨之一新。

中共統治大陸後，文化又一大變。國家實行生產資料公有制和供給制，封建文化和資產階級文化被長期針對，無產階級專政文化到文化大革命到達頂峯，中國傳統文化不問青黃皂白成了反動渣滓，西方文化更成了十惡不赦之大毒草，偌大中國成了毛澤東的清教徒式活監獄。

當其時，中國成了一間密不透風的鐵屋，中國人失去思想和創造的自由和活力，全國十億人只有老毛一個腦袋在運轉，而老毛滿腦子狂想和殺戮，把中國折騰得「周天寒徹」。老毛閒來讀古書作詩詞寫書法，浸淫「封建玩藝」，只許他放火，不許人點燈，而中國人不能聲張，不能呼吸，不能思考，八個樣板戲一個調門，社會成一座死城。

及至鄧小平改革開放，最先開放的就是文化。當年港台流行曲、影視節目蜂擁北上，稍後美式快餐文化傳入，荷李活迪士尼NBA全國風行，中國人學會過聖誕節唱生日歌，喝紅酒吃牛扒，生活習慣大變，文化環境活色生香。就在社會文化蓬勃生長的基礎上，中國人創造力大噴發，敢想敢說敢做，經濟拾級而上。可以說，沒有當年的文化開放，便沒有後來的經濟成長。

中國靠資本主義市場經濟而脫胎換骨，到習近平手上，韜光養晦到頭，專制文化回魂，中共以為經濟有底氣，文化再不收縮，將阻礙國進民退、有損中共的鐵桶江山，於是近年文化又遭箝制，其勢之急之重，大有重回文革之概。

唱紅歌讀習書將大行其道

中國文化重回共產鐵屋，民間唱紅歌跳忠字舞，學毛選讀習書，流風所及，香港也難以倖免。中共致力於將香港打造成一個普通的中國城市，收服百萬香港精英，阻絕香港人的民主要求，塑造中共治下的新順民。為達目的，也是先從文化着手，政治審查先行，洗腦教育配合，鏟除西方影響，塑造愛國情懷。如此一來，多元開放的文化便成了洪水猛獸，把香港傳統文化打壓下去，代之以效忠表態，自我審查，篤灰批鬥，以為從此就天下大定，江山永固了。

隨着文化禁制，香港這個活力爆棚的社會也走到盡頭了。香港百年英治從未有文化禁制，文化自由生長，當年「認中關社」還成為一股熱潮，10月1日與10月10日，左右兩邊各自掛旗慶祝，與人無涉。左右兩派文化各有生存空間，文學藝術、影視出版、新聞媒體相安無事。那是香港文化最鼎盛的年代，憑此養育起幾代視野開闊、心胸寬宏的市民，生意場上創意十足，文化事業靈感豐沛，那都是香港五彩繽紛的文化生成出來的。

今日中共壓迫香港，先從文化入手，足見中共懼怕文化潛移默化的力量。香港人要保護香港，先要保護固有的香港文化，要與扼殺香港多元文化的政治手段鬥爭，否則，香港文化枯萎，香港社會也會窒息。

方圓

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