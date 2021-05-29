香港國際教育展今日開幕，吸引不少家長、學生到場了解升學資訊。有國際升學中心表示，自加拿大放寬移民政策後，查詢到加國升學的人數增加約3成。有家長帶同年幼子女到場認識不同國家的升學路，另有中學生為前程籌謀，除了因本地升學壓力大，甚至擔心「講咗啲唔啱聽嘅嘢，自己會有生命危險」。他們亦不約而同表示，近年的社會爭議是考慮海外升學的原因之一，對本地教育失去信心。

廠商會「第27屆香港國際教育展」今、明兩日於灣仔會展舉行，免費入場，共有600多間本地、台灣及海外院校和升學機構，並設30場升學講座等，提供不同升學出路及課程資訊。

中四生憂「行行吓街俾人拉」 避免本地升學

中四學生李同學表示，希望了解海外大學課程，其家人建議距離較近的台灣，或有親友照應的澳洲，而他則心儀德國，因當地大學可減免學費，減輕經濟負擔。他不諱言，文憑試壓力大，相信海外升學較輕鬆，而本地大學學術自由收窄，他亦憂慮「講咗啲唔啱聽嘅嘢，自己會有生命危險」，另外其家人亦因香港社會不穩，建議他移民，而他自己亦擔心「行行吓街俾人拉」，又稱「可以嘅話都唔考慮喺本地升學」。

帶同讀小四的兒子到場的甄先生，另育有一名剛考完文憑試的女兒。他稱對本地及海外升學資訊亦有興趣，希望先讓子女親自了解再作決定，當中尤其想了解德國教育，包括學科、學費等資訊，因此地的資訊相對較少。他坦言，近年社會爭議事件是考慮安排子女海外升學的重要因素，指現時本地教育不再符合他的期望及要求，「首先唔好規範某啲思想先啦」。他又稱未必會舉家移民，因對他而言，香港工作機會較多。

加國放寬移民政策 升學顧問：查詢人數增3成

天達海外升學中心董事及升學顧問部主管李婉怡稱，去年受疫情影響，查詢海外升學的人數減少，但自加拿大放寬移民政策後，查詢到加國升學的人數回升，今年第一季比去年同期增加約3成。她又稱，家長通常考慮移民條例為先，不少人擁有加拿大及英國護照，故加拿大、英國的查詢最多，澳洲亦不少，另外文憑試壓力大亦是考慮因素之一。她又稱，有家長因擁有BNO，即使子女在本地升學的選擇比英國好，仍選擇安排子女赴英升學，她會提醒家長審慎考慮。

多間台灣大學亦有參展，惟受疫情影響，未能安排當地教職員來港，故攤位大部份由曾赴台讀書的香港學生及其家長提供查詢服務。宜蘭佛光大學攤位職員稱，學生有意到台灣升學的原因，包括成績不達升讀本地大學要求、台灣學費較低等。另有不願上鏡、於台灣大學讀機電工程學系二年級的香港學生表示，因疫情關係而休學一年。他2年前決定赴台升學，因為對香港未來失去信心，另外亦因較多學科選擇。

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